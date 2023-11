Torneio de surfe em Salvador tem Silvana Lima como destaque

Silvana Lima competiu neste segundo dia da etapa de Salvador. Crédito: Lima Jr./Divulgação

Depois de uma abertura movimentada da competição masculina, o segundo dia do Shell Dream Tour Salvador contou com o início da disputa das baterias femininas nas águas de Stella Mares. A etapa faz parte da Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surfe e teve início na terça-feira (14).



Um dos destaques desta quarta-feira (15) foi uma presença olímpica nas águas. Silvana Lima, que é hexacampeã brasileira e foi uma das representantes do surfe brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, não só competiu como registrou o melhor somatório de notas entre todas as surfistas: 13,10.

Ao todo, 24 mulheres entraram na água, divididas em oito baterias. As duas melhores de cada chave avançaram para as oitavas de final.

Do lado masculino, os 16 surfistas que não competiram no primeiro dia estiveram na água nesta quarta-feira. O melhor desempenho foi do paulista Weslley Dantas, que teve o melhor somatório do dia e a maior nota da competição nesta primeira fase: 8.

“Estou feliz com o meu desempenho e me sentindo leve. Vim com o meu irmão e estou tranquilo, viajei para outras etapas sempre acompanhadas dos meus amigos e isso me deixa mais calmo. Agora é seguir focado na disputa”, disse o surfista.