Travessia Itaparica x Salvador é confirmada para dezembro com novas provas

A Travessia Itaparica-Salvador, competição de natação em águas abertas das mais importantes das Américas, é confirmada para os dias 16 e 17 de dezembro, nas águas da Baía de Todos os Santos. O evento oficial da cidade, certificado pela FBDA - Federação Baiana de Despostos Aquáticos, contará com a presença de atletas de elite. A competição reunirá atletas em um percurso de 12 km, concorrendo nas categorias masculino máster, feminino máster e elite, com largada na praia de Gameleira, na Ilha, e chegada na Praia do Porto da Barra, na capital baiana.

Pela 1ª vez sendo realizada em dois dias, no sábado (16) serão realizadas as provas da categoria mirim (07 a 09 anos), petiz (10 a 12 anos) e infantil a máster.

A competição terá provas de 500m, 1km, e outra novidade, é a de 6km, ou também chamada de MEIA TIS, em referência ao percurso completo da TIS de 12km. Já no domingo (17), 180 atletas saem de Vera Cruz com destino ao Porto da Barra.

"Temos um palco e tanto para receber as maiores e melhores provas em mar aberto do mundo. A Baía de Todos os Santos é a maior do Brasil, a segunda maior do globo, então fortalecer esse cenário com apoio a competições incríveis como essa é estratégico para nossa cidade", ressalta o prefeito Bruno Reis.