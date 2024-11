COBRANÇAS

Treino do Bahia é marcado por protesto da torcida Bamor no CT Evaristo de Macedo

Membros da organizada conversaram com jogadores na Cidade Tricolor

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 20:47

Torcida Bamor cobrou elenco e comissão técnica após resultados ruins no Brasileirão Crédito: Reprodução/Twitter

A reapresentação do Bahia foi marcada por novos protestos na tarde desta quarta-feira (6). Membros da Torcida Bamor, maior organizada do clube, marcaram presença no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila.

A movimentação foi pacífica e contou com o apoio da Polícia Militar, que acompanhou a manifestação. O grupo solicitou a entrada no centro de treinamentos e conversou com alguns atletas. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que atletas como Danilo Fernandes, Kanu, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Thaciano vão ao encontro do grupo, que teve a entrada no local autorizada pela diretoria tricolor.

"Em nota divulgada nas redes sociais, a Bamor diz que o encontro teve o objetivo expressar nossa insatisfação com o desempenho do clube nas últimas partidas, o momento instável na temporada e cobrar maior comprometimento em campo".

O Bahia vive uma fase turbulenta e não vence há quatro jogos no Brasileirão. Durante a derrota para o São Paulo, por 3x0, o time foi alvo de vaias.

Confira a nota divulgada pela Bamor

“COMUNICADO OFICIAL!

Hoje, a Torcida Bamor esteve presente no Centro de Treinamento para se reunir com jogadores e comissão técnica. O encontro teve como objetivo expressar nossa insatisfação com o desempenho do clube nas últimas partidas, o momento instável na temporada e cobrar maior comprometimento em campo. Nossa missão é levar o Bahia aos triunfos e quando eles não vêm, nós temos também a missão de cobrar melhores exibições e principalmente respeito pela Instituição e sua Torcida.

O papo foi dado na cara, olho a olho, e direcionado a quem deveria ouvir. Embora o clube esteja na primeira parte da tabela, o desempenho e a entrega estão muito abaixo do esperado. Exigimos menos erros e menos inércia por parte do treinador, reconhecemos a importância na temporada passada, mas percebemos que atualmente não dá mais, o time não possui padrão de jogo e mesmo após meses com a mesma formação, o resultado foi muito aquém do peso da camisa do Esquadrão. Aos jogadores, cobramos mais empenho, mudança de postura e seriedade nas partidas, que entrem em campo para jogar bola, com raça e respeito à camisa do Bahia.

Daqui para frente tudo será avaliado, as cobranças continuarão mediante as respostas dentro e fora das quatro linhas. Tudo está sendo visto e nada passará abatido, entender o Bahia com a torcida do lado ou com a torcida no pé ficará a critério deles. Reafirmamos também o nosso apoio ao clube durante esta reta final da temporada. Deixamos claro que estaremos ao lado do time, pois a nossa meta já ficou evidente: garantir a classificação para a Libertadores, custe o que custar.

Aos torcedores tricolores, chegou o momento de mostrar nossa força mais uma vez. O que passou, passou, agora é conosco. Cada jogo restante é uma final, e o nosso apoio nas arquibancadas fará toda a diferença. O pedido é único: vá ao estádio para ganhar jogo. Qualquer pessoa que esteja com dúvida do que somos capazes, não se dirija ao estádio. Vamos lotar, cantar, fazer o caldeirão ferver e empurrar o time rumo ao objetivo.

Tudo pelo Bahia, por mais ninguém. O time do povo jamais caminhará só!

TORCIDA BAMOR NOVA ERA