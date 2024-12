PREMIAÇÃO

Três dos cinco indicados ao prêmio Rei da América são do Botafogo

Luiz Henrique, Almada e Savarino competem com Messi e Léo Fernández

Anualmente, o jornal El País elege o vencedor do prêmio Rei da América, troféu individual para o melhor jogador do continente na temporada. Neste ano, quem dominou as indicações foi o Botafogo, com 60% dos concorrentes.