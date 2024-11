FUTEBOL

Treta de Marcelo com Mano Menezes foi apenas gota d'água para rescisão no Fluminense

Segundo Paulo Vinícius Coelho, jogador já havia provocado outros embates dentro do clube

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 13:06

Marcelo em treino do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

A rescisão de contrato de Marcelo com o Fluminense não se deu apenas pelo desentendimento do jogador com o técnico Mano Menezes, no fim do jogo contra o Grêmio. De acordo com o jornalista Paulo Vinicius Coelho (PVC), colunista do UOL, o atleta já tinha sido pivô de outros embates dentro do clube. Alguns, inclusive, antes da chegada do treinador."

"Teve mais coisa antes, desde o período do Fernando Diniz, que foram resolvidas internamente", disse PVC.

"Acabou o ciclo do Marcelo com o Fluminense, uma glória do futebol brasileiro, mas que será reverenciado sempre que trabalhar profissionalmente. Esse ano ele não vai ganhar a Champions League, então ele não tem que ser escalado por ser um jogador de Champions League", completou.

A rescisão de contrato de Marcelo com o Fluminense, em comum acordo, aconteceu no último sábado (2), um dia após o empate do time carioca com o Grêmio, por 2x2, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.