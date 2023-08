Tudo ou nada: Vitória é único time da Série B que não empatou em casa

Vitória vai receber o Ceará, no Barradão, na 23ª rodada da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

No gramado do Barradão, o Vitória tem conseguido tudo ou nada ao longo da Série B do Brasileiro. O rubro-negro foi o único entre os 20 times do campeonato que ainda não empatou em casa.



Dono da segunda melhor campanha como mandante do torneio, o Vitória somou 24 pontos dentro de seus domínios, após oito triunfos e duas derrotas, o que equivale a um aproveitamento de 80%.



O Leão só não tem desempenho melhor em casa que o Sport, que somou 31 pontos na Ilha do Retiro e tem um aproveitamento em casa de 86.1%. No entanto, a equipe pernambucana fez dois jogos a mais como mandante que o Vitória.

É também no Barradão onde o Vitória sofre menos gols. Apenas 32% dos tentos anotados pelos adversários foram amargados no santuário rubro-negro. O goleiro Lucas Arcanjo precisou buscar seis bolas na rede.

Quando se trata do próprio Vitória colocar a bola na rede, os números apontam menos desequilíbrio: 18 gols foram marcados pelo time baiano no Barradão, o equivalente a 55% do poder de fogo do Leão no torneio.

No próximo domingo (13), às 18h, o Vitória vai pra cima do Ceará com o objetivo de conquistar mais três pontos e tentar recuperar a liderança da Série B. No jogo de ida, o rubro-negro levou a melhor e venceu por 2x0 no Castelão, em Fortaleza.

Com 41 pontos, o Vitória ocupa o segundo lugar da tabela de classificação, atrás apenas do Sport, que tem 44 e lidera a competição. O Ceará é o 9º colocado, com 33.