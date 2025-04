ESPORTE

TV Bahia contrata novo narrador de futebol; veja quem é

Profissional já fará sua estreia nesta quarta-feira (16)

Além de narrar os jogos de Bahia e Vitória pelo Brasileirão, Rainan também vai apresentar o esporte no Jornal da Manhã, que é comandado por Ricardo Ishmael e Camila Oliveira, além de apresentar o Globo Esporte esporadicamente, durante férias e folgas do titular, Danilo Ribeiro. >

Além da TVE, Rainan tem passagens pela TV Aratu, pela Band, e também já narrou jogos pelo SporTV. O narrador acumula competições diversas, como Séries A, B e C do Brasileirão, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e até intermunicipal. >