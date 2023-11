Uefa remove árbitro de vídeo de escala da Liga dos Campeões após erro em jogo do PSG

A Uefa removeu o polonês Tomasz Kwiatkowski da escala de arbitragem desta quarta-feira na Liga dos Campeões. O especialista em VAR havia sido convocado para atuar no jogo entre Real Sociedad e Salzburg, pelo Grupo D, mas deixou a lista após cometer erro crasso na partida entre Paris Saint-Germain e Newcastle, pela chave F.



O erro acabou influindo diretamente no resultado da partida num dos grupos mais equilibrados da competição até agora. O lance decisivo aconteceu aos 51 minutos do segundo tempo, quando o juiz de campo, o também polonês Szymon Marciniak, anotou penalidade a favor do PSG, após consultar o VAR.

No lance, uma finalização do PSG na área do Newcastle acertou o peito do lateral Tino Livramento e rebateu em seu braço. Marciniak deixou o jogo correr, mas interrompeu as ações ao ouvir recomendação do VAR. Ele acabou anotando pênalti convertido por Mbappé que decretou o empate por 1 a 1, aos 53 da segunda etapa.

A igualdade manteve o PSG na briga pela classificação à fase de mata-mata. O time francês é o segundo colocado e disputa justamente com o Newcastle pela segunda vaga do grupo nas oitavas de final. O líder Borussia Dortmund já está garantido, com 10 pontos. A equipe de Paris soma sete, enquanto o rival inglês tem cinco.

A decisão equivocada custou a Kwiatkowski o veto na escala desta quarta. Marciniak não estava escalado para jogos deste dia. O experiente juiz de campo apitou a final da edição passada da Liga dos Campeões e também a decisão da Copa do Mundo do Catar, em dezembro do ano passado. No Catar, Kwiatkowski fazia parte da equipe de Marciniak.