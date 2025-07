SUL-AMERICANA

Vasco x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta dos palyoffs da Copa Sul-Americana, a partida será disputada no São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h30

Vasco e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta dos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Vasco x Independiente del Valle ao vivo

Vasco

O Vasco tem uma missão quase impossível: reverter a goleada de 4 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador. Para avançar às oitavas, o Cruz-Maltino precisa vencer por cinco gols de diferença. Caso vença por quatro, a decisão vai para os pênaltis. O técnico Fernando Diniz tenta reorganizar a equipe, que precisa fazer valer o “time da virada” para seguir vivo na competição continental. >

Independiente del Valle

Com larga vantagem construída no primeiro jogo, o time equatoriano chega tranquilo para o confronto decisivo. O técnico Javier Rabanal deve repetir a base da equipe que aplicou a goleada no jogo de ida, priorizando a manutenção da posse de bola e o controle emocional para garantir a classificação. >