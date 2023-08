Veja o que mudou no Bahia desde o primeiro jogo com o Bragantino

Elenco do Bahia passou por mudanças desde a estreia no Brasileirão. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

A reta final do Brasileirão vai começar para o Bahia. Neste domingo (20), o tricolor encara o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova, em jogo que abre a segunda metade da Série A. Depois de um turno inteiro, as equipes voltam a ficar frente a frente, e muita coisa mudou no Esquadrão desde o primeiro encontro, que terminou 2x1 para o time paulista.



De lá para cá, o tricolor passou por modificações. Uma delas foi no sistema de jogo. Renato Paiva saiu do esquema com três zagueiros - que deu estabilidade ao time entre a final do estadual e o início do Brasileiro - e adotou novamente o 4-3-3, que havia começado o ano.

Na linha de defesa, Kanu e Gabriel Xavier, que estiveram em campo, pareciam consolidados na reta final do primeiro turno, mas Vitor Hugo ganhou a posição do garoto.

As laterais também passaram por mudanças. Jacaré e Chávez, que atuavam como alas, deram lugar para Gilberto e Camilo Cándido, respectivamente.

Já o volante Rezende deixou de ser utilizado como zagueiro e passou a ser um dos pilares do meio-campo. O setor, aliás, preservou apenas dois jogadores da estreia: Cauly e Thaciano, que seguem firmes entre os titulares.

No ataque, Ademir e Everaldo também continuam no time, mas ganharam a companhia de Rafael Ratão, contratado durante a segunda janela de transferências.

Por falar em chegadas e saídas, quatro atletas que foram relacionados para o confronto com o Red Bull Bragantino na primeira rodada não estão mais no elenco.

O lateral Chávez, o meia Daniel e o atacante Arthur Sales foram para outros clubes, e o atacante Kayky rompeu os ligamentos do joelho e está tratando em Manchester, na Inglaterra. Ele não joga mais em 2023.

O volante Yago, que foi titular, e Diego Rosa, que entrou no segundo tempo, perderam espaço. Rosa, tem ficado fora até do banco de reservas.

Por outro lado, sete atletas foram contratados. O atacante Vinícius Mingotti chegou no último dia da janela do primeiro semestre. Na segunda, desembarcaram o goleiro Adriel, os laterais Camilo Cándido, Gilberto e Caio Roque, o meia Léo Cittadini e o atacante Rafael Ratão.

NOVA PERSPECTIVA

A derrota para o Bragantino no primeiro turno deve servir de alerta para o Bahia. Em luta contra o rebaixamento, o clube necessita vencer para não entrar na zona e vai encontrar um adversário que vive situação muito diferente.

Sob o comando do português Pedro Caixinha, o Bragantino briga por vaga na Libertadores, é o 5º colocado, com 32 pontos. O time paulista é o sétimo melhor visitante do Brasileirão. Conquistou 13 pontos em nove jogos fora de casa.

Na análise do técnico Renato Paiva, mesmo com os tropeços na competição, o Bahia mostrou evolução desde a estreia, no dia 15 de abril, e tem tudo para escrever uma nova história diante do Red Bull Bragantino.