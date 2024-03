EQUIPE ALTERNATIVA

Veja os jogadores relacionados pelo Bahia para enfrentar o Botafogo-PB

Esquadrão entra em campo às 21h30, no estádio Almeidão, pela Copa do Nordeste

Apenas cumprindo tabela na última rodada da Copa do Nordeste, o Bahia colocará em campo uma equipe alternativa contra o Botafogo-PB, na noite desta quarta-feira (27), no estádio Almeidão, em João Pessoa. O tricolor divulgou a lista de relacionados para o confronto. A delegação é formada por jogadores da base.

O time será comandado pelo técnico Rogério Ferreira, do time sub-20. Entre os jogadores mais conhecidos da torcida estão o volante Jota e o lateral Caio Roque, que por vezes figuram no banco de reservas do grupo principal.