ANTIGO ALVO DO BAHIA

Veja quanto o Red Bull Bragantino pagará pelo atacante paraguaio Isidro Pitta

Jogador foi oficialmente anunciado como reforço do clube paulista

Gabriel Rodrigues

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 15:59

Atacante paraguaio Pitta foi anunciado pelo Red Bull Bragantino Crédito: Divulgação

Um dos alvos do Bahia após o fim do Brasileirão, o atacante Isidro Pitta foi oficialmente anunciado como reforço do Red Bull Bragantino. O paraguaio assinou contrato em definitivo válido até o fim de 2028.

Para contratar o atleta, o clube paulista desembolsou 4,93 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,3 milhões) por 70% dos direitos do jogador junto ao Cuiabá.

Nas redes sociais, o Cuiabá detalhou os valores. De acordo com o clube do Centro-Oeste, o Red Bull Bragantino pagará 4,35 milhões de euros fixos e mais 580 mil euros em metas e obrigação de compra de porcentagem adicional. O Dourado manteve 30% do jogador.

Isidro Pitta tem 25 anos e nas últimas temporadas vinha sendo destaque no Cuiabá. Com a camisa dourada e verde, ele soma 108 jogos, com 33 gols e 10 assistências. A boa fase fez do atacante titular da seleção paraguaia.

Após a vitória do Bahia sobre o Cuiabá, o técnico Rogério Ceni, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, e o CEO do clube, Raul Aguirre, foram flagrados conversando com o centroavante na Arena Pantanal. Na ocasião, Ceni foi questionado sobre o interesse em Pitta, mas desconversou.