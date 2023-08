Velocidade fatal: Quem eram os pilotos que morreram em grave acidente do Moto1000GP

A quarta etapa do Moto1000GP, disputada no último domingo (27), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, ficou marcada pela morte de dois pilotos após grave acidente. Érico Veríssimo da Rocha e André Veríssimo Cardoso se chocaram na primeira volta da corrida e não resistiram aos ferimentos.



Apesar de terem o mesmo sobrenome, os pilotos não eram parentes. Nascido em Olinda, Pernambuco, Érico tinha 38 anos e ocupava a 7ª colocação na classificação geral do Moto1000GP. Ele deixou um filho de cinco anos de idade.