F-1

Verstappen diz que 'não estava rápido' e que objetivo era ficar em segundo no GP da Holanda

Agora, Verstappen segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 295 pontos, mas a diferença para Norris, o segundo colocado com 225, caiu para 70

Logo na largada, Verstappen, que começou na segunda colocação do grid, pulou para a ponta após mais uma saída lenta de Norris. No entanto, uma vez que o britânico tomou a liderança de volta, o atual tricampeão nunca mais brigou pela vitória.

Agora, Verstappen segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 295 pontos, mas a diferença para Norris, o segundo colocado com 225, caiu para 70. No Mundial de Construtores, a McLaren segue na caça da líder Red Bull, que tem 434 pontos contra 404 da equipe britânica.