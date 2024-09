FÓRMULA 1

Verstappen se irrita com carro da Red Bull após 6º lugar em Monza: 'Vai ficar ruim'

Tricampeão e líder do Campeonato Mundial, holandês não gostou do desempenho da escuderia

Estadão

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 17:37

Max Verstappen ficou irritado com desempenho do carro da Red Bull Crédito: Jay Hirano Photography/Shutterstock.com

A grande queda de rendimento da Red Bull nos últimos GPs de Fórmula 1 tem irritado Max Verstappen. O tricampeão e líder do Campeonato Mundial de Pilotos, foi flagrado socando a direção após um erro da equipe durante a parada no box. Ele mostrou preocupação com a situação, já que seus adversários estão tirando a diferença a cada corrida.

"Se não mudarmos nada no carro, vai ficar ruim de agora em diante até o final da temporada. Temos muito trabalho a fazer. Achei que tiramos o máximo do carro em termos de posição, mas não na forma como abordamos a corrida. Poderíamos ter sido mais competitivos, estávamos em terra de ninguém", afirmou.

Verstappen também criticou o comportamento de sua equipe durante a prova. O holandês pediu mais comunicação, ao mesmo tempo que afirmava estar frustrado com a colocação que se encontrava, o sexto lugar.

"Não otimizamos em termos de estratégia. Fizemos duas paradas, enquanto alguns fizeram uma, não foi a melhor. Durante a maior parte da corrida, não conseguimos usar a potência máxima por causa de um problema e isso não ajuda. Nosso ritmo não foi forte o suficiente e, no geral, foi uma corrida ruim", completou.

Se a corrida de Verstappen foi considerada ruim, a de Sergio Pérez conseguiu ser ainda pior. Novamente, o mexicano não conseguiu superar seus principais concorrentes e terminou apenas na oitava posição.

Pérez é apenas o sétimo colocado do Mundial de Pilotos, com 143 pontos. Já Verstappen tem 303, contra 241 de Lano Norris. O Mundial de Construtores, no entanto, está mais apertado. A Red Bull tem 446, apenas oito à frente da McLaren. A Ferrari soma 407 e também está na briga.