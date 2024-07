BAIXA NO ELENCO

Vice-artilheiro do Bahia, atacante Oscar Estupiñan deixa o tricolor

De acordo com o Esquadrão, colombiano voltará ao Hull City

Da Redação

Publicado em 9 de julho de 2024 às 15:22

Oscar Estupiñan marcou oito gols em 21 jogos pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O atacante Oscar Estupiñan não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta terça-feira (9), o tricolor anunciou que o colombiano não permanecerá no clube para a sequência da temporada e retornará ao Hull City, equipe com a qual tem contrato.

De acordo com a nota divulgada pelo Bahia, o clube inglês solicitou o retorno do jogador. Estupiñan estava emprestado ao Esquadrão até o fim de 2024.

Apesar de ter sido reserva em boa parte do período que esteve no tricolor, Estupiñan divide com Everaldo o posto de vice-artilheiro da equipe na temporada, ambos com oito gols. Eles ficam atrás apenas de Thaciano, que anotou 12 tentos.

Ao todo, o centroavante disputou 21 partidas pelo Bahia e deu ainda uma assistência. Sua última apresentação pelo time baiano foi no domingo (7), quando entrou no segundo tempo da derrota para o Palmeiras. Com a decisão, Estupiñan está fora da partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), na Ligga Arena.

Confira a nota divulgada pelo Bahia:

“O centroavante Oscar Estupiñan não permanecerá no Bahia para o restante da temporada.

O jogador retornará ao Hull City, clube inglês com o qual o atleta tem contrato em definitivo e solicitou seu retorno.

Pelo Tricolor, Oscar disputou 21 partidas, marcou 8 gols e deu 01 assistência.

O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte ao jogador no seguimento da sua carreira.