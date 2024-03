FUTEBOL

Vini Jr se apresenta e fala em futebol bonito na seleção: 'Sempre bom jogar contra os melhores'

O Brasil enfrenta a Inglaterra, no sábado, em Wembley. No dia 23, a equipe jogará contra a Espanha

Publicado em 18 de março de 2024 às 14:27

Vini Jr chegou ao hotel da Seleção Brasileira, em Londres Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

O atacante Vinicius Junior se apresentou nesta segunda-feira à seleção brasileira na Inglaterra, afirmou estar com "com a expectativa alta" e citou "futebol bonito". É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer o futebol bonito", disse o atacante do Real Madrid.

O Brasil enfrenta a Inglaterra, no sábado, em Wembley. No dia 23, a equipe jogará contra a Espanha, no Santiago Bernabéu. "Feliz de estar aqui mais uma vez. A emoção é como se fosse a primeira e cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que é a Copa América. Para isso, precisamos nos preparar com grandes jogos", disse.

Os amistosos marcam a estreia de Dorival Júnior no comando da seleção.

Neste ano, o Brasil disputar a Copa América, em junho, nos Estados Unidos, além das Eliminatórias da Copa do Mundo, a partir de setembro.

Astro do Real Madrid, o atacante disse que a partida contra a Espanha terá um significado especial. O confronto será no estádio de seu clube.