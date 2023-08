Vitória contrata lateral esquerdo Edson Lucas, ex-Retrô

A lateral esquerda do Vitória ganhou um reforço para o segundo turno da Série B do Brasileiro. Emprestado pelo Retrô, de Pernambuco, Edson Lucas se apresentou na Toca do Leão nesta quarta-feira (2) e logo depois teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



Edson Lucas tem 23 anos e passou pela base do América de Pernambuco antes de se transferir para o sub-20 do Retrô, em 2020. Também defendeu Paraupebas (PA), Murici (AL) e CSA (AL) por empréstimo.