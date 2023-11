Vitória deve disputar Campeonato Baiano ainda sem estrela no uniforme

O escudo do Vitória passará a ter uma estrela dourada em alusão ao título de campeão da Série B do Brasileiro 2023. A inclusão foi decidida por 87% dos votos de sócios do clube em enquete realizada no site oficial. No entanto, o torcedor pode precisar esperar um pouquinho para ver o time do coração entrar em campo com o uniforme atualizado com a conquista.

Por decisão dos sócios, escudo do Vitória passará a ter estrela dourada em alusão ao título de campeão da Série B do Brasileiro 2023. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com o diretor de marketing do Vitória, Bruno Carvalho, existe a possibilidade de o Leão disputar o Campeonato Baiano ainda sem a estrela acima do escudo. O estadual 2024 começa em 14 de janeiro.

“Ainda não tem nada definido, mas a estrela deve ser aplicada no novo enxoval. Bem pouco provável acontecer no Baiano, pois o Baiano geralmente é disputado com o enxoval da temporada anterior”, afirmou ao CORREIO.

Carvalho explica que a inclusão da estrela provoca modificações no escudo que exigem ações a serem cumpridas.

“Precisa haver todo um processo antes. Comunicar ao Conselho, documentar que foi aprovado, fazer um redesign do escudo, precisa submeter à CBF. Existe um estudo que envolve muita coisa. Não é algo tão rápido”, afirmou o dirigente rubro-negro.

Diante disso, o clube ainda não definiu uma data para iniciar a venda de uniformes oficiais com a estrela dourada. “Não tem previsão ainda. Temos layouts e modelos de camisa desenhados, mas sem aplicação de estrela”, disse Bruno Carvalho.

ADAPTAÇÃO

Enquanto o clube prepara o lançamento da camisa oficial com a estrela, o torcedor do Vitória faz adaptações às que tem no guarda-roupa. O policial militar Gabriel Lima bordou o símbolo dourado em nove dos 18 mantos da coleção. “E a pretensão é colocar em todos”, avisou.

Ele é um dos muitos rubro-negros que utilizaram o serviço da loja de bordados Bahia Press, em Lauro de Freitas. Há exatamente um mês, um dia depois do Vitória vencer o Sampaio Corrêa por 1x0, no Castelão, em São Luís, o torcedor do Vitória e dono da loja, Adelmo Almeida, estampou uma faixa na porta com a frase ‘borde aqui a sua estrela’. “Ali eu tive a certeza do título. Digo a todos os microempresários que trabalhem sempre com planejamento e fé”, deu o recado.

A iniciativa gerou um incremento de 30% na renda da loja no mês de novembro. Em sete dias, cerca de 1.500 estrelas foram colocadas em camisas de torcedores. O Vitória confirmou o título de campeão da Série B na noite do último dia 14, após o Criciúma tropeçar diante do Guarani, no fechamento da 36ª rodada.

De lá para cá, 500 estrelas foram bordadas na loja e quase mil foram prensadas em uma ação realizada no estacionamento do Barradão, no último sábado (18), quando o Vitória venceu o Sport por 1x0 e ergueu a taça do torneio no gramado do estádio.

“Era emocionante ver o brilho nos olhos de cada torcedor prensando a sua estrela no peito. Chegamos às 11h da manhã no Barradão e não paramos em momento algum de prensar a estrela do nosso primeiro título nacional. A procura continuou durante o intervalo do jogo e no final do jogo também”, contou Adelmo, orgulhoso.

“Foi lindo demais ver os torcedores recebendo de volta a sua camisa já com a estrela prensada. Todos seguiam um rito. Recebiam as camisas de volta beijando a estrela, alguns em lágrimas”, relatou o empresário, emocionado.

Gabriel Lima já deu um jeito para desfilar com a estrela na camisa do Vitória ainda esse ano, mas está ansioso para ver o time do coração fazer o mesmo dentro das quatro linhas no ano que vem.

“A expectativa pra iniciarmos o próximo ano com esse uniforme é muito grande e, com certeza, vai ser um sucesso de vendas, eu não tenho dúvida disso”, afirmou. “É uma camisa muito esperada, pois era um título muito desejado e a gente precisa dar uma visibilidade grande”, completou o policial, que já sonha em colocar no peito uma segunda estrela.