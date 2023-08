Vitória enfrenta o Botafogo-SP em noite que vale a liderança da Série B

Lucas Arcanjo é um dos destaques do Vitória na Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Pela primeira vez nesta Série B, o Vitória tem a torcida como reforço em dois jogos seguidos e quer fazer valer a força do Barradão mais uma vez para tentar reassumir a liderança da competição. Depois de vencer o Ceará, o Leão recebe o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (18), às 19h.



“Todo jogo, daqui pra frente, será difícil. Quem vier jogar no Barradão vai encontrar um ambiente caótico para os visitantes. A gente vai ter que se expor e se abrir no jogo, tomar a iniciativa. Não tem jogo fácil a partir de agora”, avisou o goleiro Lucas Arcanjo, que fechou as traves contra a equipe cearense para garantir a vitória por 1x0 e quer fazer o mesmo diante do time paulista. O único gol foi anotado por Léo Gamalho.

O Vitória é o vice-líder da competição, com 44 pontos, um a menos que o líder Sport. Para reassumir a ponta, onde esteve por 12 rodadas, o rubro-negro precisará fazer o dever de casa e torcer para que a equipe pernambucana não vença o confronto de hoje com o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro.

Em caso de derrota do Sport, um empate com o Botafogo-SP seria o suficiente para o Vitória se tornar líder ao final desta 24ª rodada, já que tem uma vitória a mais (14 contra 13) que o time do Recife.

Só que nesse caso, dependeria de mais um resultado. O Novorizontino, 3º colocado com 42 pontos, só poderia vencer a Chapecoense por um gol de diferença. A partida é domingo (20), às 15h45, no interior paulista.

O Vitória não corre risco de sair do G4 nesta rodada porque tem cinco pontos a mais que o Juventude, que está em 5º lugar, com 39 pontos. Nem o Criciúma, 4º colocado com 41 pontos, alcança o Leão, devido ao número de vitórias.

Já o Botafogo-SP aparece na segunda metade da tabela, em 11º lugar, com 33 pontos. No primeiro turno, o Vitória venceu o confronto por 3x0, com gols de Léo Gomes, Welder e Tréllez, que rescindiu contrato com o clube essa semana.

Naquela época, o Botafogo-SP era treinado por Adilson Batista. Hoje quem comanda o time paulista é o baiano Marcelo Chamusca, que tem como auxiliar Flávio Tanajura, ídolo rubro-negro.

Os jogadores do Vitória contam com a torcida para comemorar mais uma vez. O time já levou quase 222 mil torcedores ao Barradão. A média é de 20.176 pagantes por partida.

“Torcida ganha jogo, sim. Uma força que vem de fora, torcida cantando, gritando. Nos incentiva muito”, vibrou Lucas Arcanjo. “Ano passado o Brasil todo viu como é jogar no Barradão. Isso não mudou na Série B. É um dos nossos pontos fortes, é complicado para o visitante receber essa pressão do Barradão. Graças a Deus será assim até o final para conquistar o sonhado acesso”, projetou o goleiro.

MUDANÇAS

O técnico Léo Condé tem seis desfalques com relação ao último jogo. Os zagueiros Camutanga e Yan Souto, os volantes Dudu e Jhonny Lucas e o atacante Wellington Nem estão suspensos. O meia Giovanni Augusto fraturou uma costela e também está fora. Eles se juntam ao volante Rodrigo Andrade e ao atacante Osvaldo, que ainda se recuperam de lesão.

Com isso, Zeca deve retornar à lateral direita, onde Yan Souto jogou improvisado na rodada passada, e João Victor deve ficar com a vaga de Camutanga na zaga.

No meio-campo, Gegê é o mais cotado para substituir Dudu. Já Matheusinho é a principal opção para ocupar a vaga deixada por Giovanni Augusto. O ataque é o único setor que não precisa sofrer mudança.