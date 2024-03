REGIONAL

Vitória encara o Fortaleza para permanecer vivo na Copa do Nordeste

Ainda sem vencer como visitante no torneio, rubro-negro entra em campo no Castelão, hoje, a partir das 20h30

Publicado em 23 de março de 2024 às 05:00

Rodrigo Andrade vai tentar organizar o meio-campo do Vitória contra o Fortaleza Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A Copa do Nordeste ainda está na fase de grupos, mas ganhou clima de final para o Vitória. O rubro-negro pode dar neste sábado (23) um passo importante rumo à classificação, mas também corre o risco de ser eliminado do torneio. O desempenho contra o Fortaleza será determinante para o futuro do clube no campeonato regional. A bola rola a partir das 20h30, no estádio Castelão.

Na vice-lanterna do Grupo A, com oito pontos em seis partidas disputadas, o Leão precisa vencer a equipe cearense para ter chance de voltar ao G4. O rubro-negro, inclusive, já não depende apenas das próprias forças e terá que contar com tropeços dos times acima na tabela para figurar novamente entre os protagonistas do Nordestão. O River-PI tem 10 pontos e abre o grupo seleto, na 4ª posição.

Uma vitória garante a equipe vermelha e preta viva para brigar pela classificação na última rodada, independentemente dos outros resultados. No entanto, se perder, o Leão pode dar adeus ao regional já após o encerramento da rodada. Isso aconteceria se ao menos quatro rivais chegassem aos 12 pontos na tabela.

CRB, Sport e Maranhão, 1º, 2º e 3º colocados do Grupo A, respectivamente, têm 11 pontos cada. O Ceará ocupa o 5º lugar e o Botafogo-PB aparece em 6º. Ambos possuem nove pontos.

Se ganhar do Fortaleza, o Vitória vai quebrar um jejum. O rubro-negro é o único integrante do Grupo A que ainda não venceu como visitante nesta edição da Copa do Nordeste. Empatou sem gols com o Altos, na estreia do campeonato, e depois perdeu para Juazeirense (2x0) e Bahia (2x1). O aproveitamento é de apenas 11,1% fora de casa.

O resultado negativo contra o tricolor no clássico da última quarta-feira, na Fonte Nova, foi o responsável pela saída do Leão do G4. Expulso no Ba-Vi após deixar o banco de reservas, o atacante Mateus Gonçalves está suspenso e será baixa contra os cearenses.

DESFALQUES

A equipe de Léo Condé terá outros quatro desfalques diante do Fortaleza, todos por ordens médicas. O volante Dudu, o meia Daniel Jr e o atacante Iury Castilho seguem tratando contusões. O lateral direito Raul Cáceres não viajou para a capital cearense por causa de um incômodo no tendão de Aquiles.

A novidade entre os 22 jogadores relacionados pelo comandante foi o meia Jean Mota. Recém-contratado, ele vinha aprimorando a forma física, mas já está pronto para estrear com a camisa do clube.

Apesar da derrota no Ba-Vi, o técnico Léo Condé elogiou a atuação do time. Caso decida repetir a escalação, o Vitória irá a campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Léo Naldi e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.