FOCO REDOBRADO

Vitória enfrenta CRB para se recuperar de estreia inesperada na Copa do Nordeste

O confronto acontece neste sábado (27), a partir das 17h

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de março de 2026 às 05:00

Matheuzinho durante preparação do Vitória para enfrentar o CRB Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dentro de casa e com a torcida presente no Barradão esperando para fazer a já conhecida festa no estacionamento depois da partida, o Vitória frustrou os seus torcedores na estreia da Copa do Nordeste após perder para o Botafogo-PB. Sem tempo para lamentar, o Rubro-negro já volta a campo neste sábado (27), quando vai ao estádio Rei Pelé, em Maceió, para enfrentar o CRB. Quando a bola rolar às 17h, a missão do Leão é apenas vencer e recuperar os pontos perdidos.

Vamos com força máxima contra o CRB. Recuperamos os atletas depois dessa sequência. O planejamento não tinha uma derrota hoje, mas vamos tentar recuperar esses pontos fora de casa Jair Ventura Treinador do Vitória

Veja imagens da derrota do Vitória para o Botafogo-PB 1 de 6

Jair explicou que a ausência dos titulares na estreia do Nordestão já estava dentro do planejamento do clube, que optou por aumentar o período de descanso para prevenir lesões. Depois da promessa de escalar força máxima contra o CRB, a escalação do Leão vai contar com retornos. No entanto, ainda há dúvidas na equipe.

O treinador pode mesclar jogadores que se destacaram no meio de semana, como o zagueiro Edenilson e o atacante Diego Tarzia, assim como pode repetir a escalação que superou o Mirassol por 1x0 no Barradão. Jogando fora de casa – “calcanhar de Aquiles” do time na temporada –, há também a possibilidade de que um dos atacantes seja sacado para o retorno da formação inicial com três zagueiros ou volantes.

O Rubro-Negro já sabe que não poderá contar com 10 jogadores para a partida, todos vetados pelo departamento médico. Claudinho e Alexandre Fintelman estão em transição, enquanto Riccieli, Renzo López, Mateus Silva, Marinho, Pedro Henrique, Rúben Ismael, Dudu e Edu continuam em recuperação de suas respectivas lesões.

Autor do único gol do Vitória na Copa do Nordeste até então, o experiente atacante Osvaldo pontuou que a falta de entrosamento atrapalhou o time no meio de semana, mas não serve como desculpa para justificar a derrota em casa.

Com dois títulos conquistados com a camisa rubro-negra, Osvaldo quer encerrar sua carreira como atleta com um novo troféu para erguer. “Para mim, vai ser um título importantíssimo. Acreditamos muito que pode ser possível e vamos lutar para poder conquistar. Se tem uma pessoa que quer muito esse título sou eu. Espero poder dar o meu melhor nos jogos”, disse.

A primeira etapa rumo ao título passa por vencer o CRB em Maceió, feito que não acontece desde 2019. Na época, pela Série B, o Leão da Barra superou a equipe da casa por 1x0. Desde então, ocorreram quatro confrontos entre os times, com dois empates e duas derrotas para os rubro-negros. No penúltimo jogo, uma goleada por 6x0.