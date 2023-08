Vitória fará dois jogos seguidos no Barradão pela primeira vez nesta Série B

Jogadores do Vitória acenam para torcida do Vitória após jogo no Barradão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Na vice-liderança da Série B do Brasileiro, o Vitória quer retornar ao topo da tabela, hoje ocupado pelo Sport. Para alcançar o objetivo, o rubro-negro contará com o apoio de perto de seu torcedor nas próximas rodadas. Pela primeira vez no campeonato, o Leão vai disputar dois jogos seguidos no Barradão.



O primeiro duelo será contra o Ceará, no domingo (13) do Dia dos Pais, às 18h. O Vozão é o 9º colocado, com 33 pontos. Na sequência, o rubro-negro recebe o Botafogo-SP, no dia 18, uma sexta-feira, às 19h. A equipe paulista está em 10º lugar, com 32 pontos. As partidas são válidas pela 23ª e 24ª rodadas.

No primeiro turno, o Vitória venceu os dois adversários, só que longe de Salvador. Primeiro, o time comandado por Léo Condé bateu o Botafogo-SP por 3x0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com gols de Léo Gomes, Welder e Tréllez. Na sequência, o rubro-negro derrotou o Ceará por 2x0, no Castelão, em jogo atrasado, com tentos assinados por Zé Hugo e Wagner Leonardo.

O Vitória tem 41 pontos, dois a menos que o Sport, que soma 44. A diferença do rubro-negro para o Criciúma, 5º colocado, é de três pontos, mas o Leão não tem como ser alcançado na próxima rodada em função do número de triunfos (11 contra 13). Portanto, não corre o risco de sair do G4. O Novorizontino está na 3ª posição, com 39 pontos, e o Vila Nova fecha o grupo de acesso, em 4º lugar, com 38.

Para voltar à liderança já na próxima rodada, o Vitória precisa vencer o Ceará e torcer para que o Sport perca o duelo com o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, sexta-feira (11), às 21h30. O rubro-negro não depende apenas das próprias forças, mas terá a chance de fazer o dever de casa com o apoio da arquibancada.

FORÇA DA TORCIDA

O Vitória foi o time que mais levou público para o estádio nesta Série B. Foram 186.673 pagantes em nove jogos disputados no Barradão. A média de 20.741 pessoas por partida é a segunda melhor desta edição da divisão de acesso, só perde para a do Ceará, que levou 152.993 pagantes em seis jogos e tem média de 25.499 torcedores por jogo.

A festa de cores que a galera da arquibancada tem feito para o Vitória antes, durante e após os jogos está sendo correspondida em campo. O Vitória é o segundo melhor mandate da Série B, com 24 pontos somados em 10 partidas disputadas no Barradão.

Foram oito vitórias e apenas duas derrotas, para Atlético-GO (3x2) e Criciúma (1x0), na 6ª e 12ª rodadas, respectivamente. O rubro-negro foi o único time do campeonato que não empatou dentro de seus domínios. O aproveitamento é de 80%. Apenas o Sport tem campanha melhor como mandante.

“Teremos um jogo em casa, que com certeza estará cheia, para buscar os três pontos contra o Ceará”, projetou o zagueiro Wagner Leonardo para o primeiro dos dois confrontos seguidos no Barradão.

Depois de uma sequência de cinco jogos invicto, quatro vitória e um empate, o rubro-negro perdeu para o Londrina, por 2x0, na última segunda-feira (7), no estádio do Café. O time não jogou bem e passará por ajustes a partir de quarta-feira (9), quando o elenco se reapresenta na Toca do Leão.