CUIDADO COM AS FALTAS

Vitória já recebeu 73 cartões amarelos em 26 jogos no Brasileirão

O lateral esquerdo Lucas Esteves é quem recebe mais cartões amarelos no time

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 05:00

Lucas Esteves é o jogador do Leão mais amarelado na Série A, foram oito advertências Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Por cima, por baixo, com os pés ou usando a força do corpo. São várias as formas que um jogador de futebol pode cometer uma falta durante os 90 minutos. No Vitória, as 26 rodadas já disputadas no Campeonato Brasileiro tiveram muitos lances onde atletas rubro-negros receberam o cartão amarelo, o que mostra uma indisciplina do time comandado por Thiago Carpini.

O Leão é a 7ª equipe da Série A que mais sofre a punição, com 73 cartões acumulados. Destes, é o lateral esquerdo Lucas Esteves o jogador mais advertido do clube na competição, com oito ao longo de 23 embates disputados. O último, inclusive, veio durante a mais recente partida do Vitória, deixando o jogador a um amarelo de ser suspenso pela terceira vez no Brasileirão. É justamente por esse motivo que Lucas Arcanjo e Alerrandro não vão estar disponíveis amanhã, para o duelo contra o Juventude. O confronto será às 16h, no Barradão.

Entre os amarelados do rubro-negro, Caio Vinícius aparece em segundo da lista, com seis cartões. Já com cinco punições, a relação conta com quatro jogadores empatados: Léo Naldi, Willian Oliveira, Janderson e Dudu - que não está mais no elenco. Apesar de liderar os cartões do Vitória, Lucas Esteves não é quem mais comete faltas no time. Willian Oliveira encabeça o ranking, com 27. Logo atrás, vem Esteves, com 26. Os volantes Léo Naldi e Luan Santos completam o pódio, empatados com 20 faltas cada.

Lado adversário

Com toda a preocupação gerada pela indisciplina, o Vitória terá o Juventude pela frente. O rival, aliás é a equipe que mais recebeu cartões amarelos ao longo do Brasileirão. Nos 26 jogos disputados na competição, o clube do Rio Grande do Sul foi advertido 81 vezes com o amarelo, além de receber 10 vermelhos - sendo três deles direto.

Vale destacar que o adversário tem em seu elenco um dos jogadores mais amarelados nesta Série A. Empatado com Luciano, do São Paulo, Jádson tem 12 punições na conta, além de um vermelho decorrente de um segundo amarelo. Além do volante, Zé Marcos (9) e Lucas Barbosa (8) aparecem como outros nomes que costumam ser advertidos.

No quesito cartão vermelho, o Leão fica atrás do rival da 27ª rodada do Brasileiro, com seis recebidos. Cinco dessas expulsões, vale citar, aconteceram com o árbitro erguendo o vermelho diretamente.