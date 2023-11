Vitória lança camisa especial para comemorar o título da Série B

Depois de confirmar o título da Série B do Brasileirão, o Vitória lançou uma camisa comemorativa. No total, são 2 mil unidades em pré-venda, com patchs numerados de 1 a 2 mil. Os sócios do rubro-negro pagarão R$ 179,99, enquanto os não-sócios vão desembolsar R$ 199,99. Posteriormente, o valor subirá para R$ 239,99. O time jogará com o novo uniforme na partida contra o Sport, sábado, às 17h, no Barradão.



O envio das camisas começa a partir de 21/12, ou seja, 30 dias após o término da pré-venda. Para garantir, o torcedor precisa acessar o site da loja.