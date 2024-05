EM MÁ FASE

Vitória não perdia cinco jogos seguidos desde o Brasileirão de 2010

Leão está há oito partidas sem vencer na temporada, sendo cinco derrotas consecutivas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2024 às 05:00

Técnico Thiago Carpini quer união da equipe para voltar a ganhar na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitoria

O Vitória tinha altas expectativas para a temporada 2024. E até começou o ano bem, conquistando o título do Campeonato Baiano após sete anos de espera. Mas, de repente, o desempenho despencou. Se a equipe chegou a ostentar uma marca de 23 jogos de invencibilidade no Barradão, hoje o rendimento passa longe disso. Seja em casa ou fora. Já são oito partidas sem ganhar, incluindo cinco derrotas consecutivas.

A sequência de fracassos - para Cruzeiro (3x1), Botafogo (1x0), São Paulo (3x1), Vasco (2x1) e Botafogo (2x1) - é a pior do clube em 14 anos. A última vez que o Leão havia perdido cinco vezes seguidas havia sido na temporada 2010, quando foi abatido por Fluminense (2x1), Athletico-PR (1x0), Grêmio (3x0), São Paulo (2x0) e Goiás (1x0), entre a 25ª e a 29ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Vale lembrar que a Série A de 2010 terminou de forma negativa para o rubro-negro. O time encerrou a competição na 17ª colocação, com 42 pontos, e foi rebaixado para a segunda divisão. Curiosamente, o ano marcou a melhor campanha da história do Vitória na Copa do Brasil. Chegou até a final, mas o título ficou com o Santos.

Fase turbulenta

O jejum atual, porém, vem sendo mais longo que o de 14 anos atrás. Isso porque, imediatamente antes de perder aqueles cinco confrontos seguidos em 2010, a equipe havia ganhado do Avaí por 3x0. E, depois de enfrentar a série negativa, o Leão voltou a se dar bem em seu sexto compromisso: 2x0 sobre um virtualmente rebaixado Grêmio Prudente, no Barradão. Um total de 24 dias separaram as duas vitórias.

Já em 2024, a fase ruim já se arrasta há quase dois meses. O último triunfo foi no dia 31 de março, com o 3x2 sobre o Bahia, no Barradão, pelo embate de ida da final do Campeonato Baiano. Depois, as duas equipes ficaram no 1x1 na Fonte Nova - resultado que confirmou o título ao rubro-negro. Na sequência, veio a derrota para o Palmeiras por 1x0, pela rodada de abertura do Brasileirão, e outro empate com o rival tricolor, por 2x2, pela Série A. Até chegar a série com as cinco derrotas consecutivas.

O momento ruim causou a eliminação do clube na Copa do Brasil, assim como a presença na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com apenas um ponto, o Vitória ocupa a 18ª colocação na tabela.

Ao longo do período de jejum, houve uma troca de comando. Saiu Léo Condé, campeão da Série B e Baiano com o Leão, e chegou Thiago Carpini. Além disso, o lateral-direito Zeca, uma das principais peças da equipe na conquista da Segundona no ano passado - mas em baixa com a torcida nos dias atuais - rescindiu o contrato e deixou a Toca do Leão.

“É um início muito ruim no Brasileiro para as nossas pretensões, mas é o desafio que nós temos. Vamos buscar um campeonato de recuperação”, falou Carpini, após sua estreia pela equipe.

Para não piorar os números atuais, o Vitória precisa voltar a ganhar. A próxima chance para isso será diante do Atlético-GO, que também patina no Brasileirão. O rival aparece na tabela logo atrás do Leão, na 19ª colocação. O duelo será neste sábado (1º), às 16h, no Barradão.

“A primeira vitória vai nos trazer mais confiança para a sequência. Temos que aproveitar os períodos de treinos, otimizar a equipe e usar o que temos de melhor para a sequência do Campeonato Brasileiro. Temos que nos unir para dar uma resposta positiva ao torcedor, que está carente de bons resultados”, completou o treinador.

Sequência de cinco derrotas seguidas em 2010:

Vitória 1x2 Fluminense - 25ª rodada do Brasileirão 2010;

Athletico-PR 1x0 Vitória - 26ª rodada do Brasileirão 2010;

Vitória 0x3 Grêmio - 27ª rodada do Brasileirão 2010;

São Paulo 2x0 Vitória - 28ª rodada do Brasileirão 2010;

Goiás 1x0 Vitória - 29ª rodada do Brasileirão 2010;

Atual jejum rubro-negro:

Bahia 1x1 Vitória - jogo de volta da final do Baianão 2024;

Vitória 0x1 Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão 2024;

Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada do Brasileirão 2024;

Cruzeiro 3x1 Vitória - 4ª rodada do Brasileirão 2024;

Botafogo 1x0 Vitória - jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024;

Vitória 1x3 São Paulo - 5ª rodada do Brasileirão 2024;

Vasco 2x1 Vitória - 6ª rodada do Brasileirão 2024;