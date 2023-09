Vitória pode abrir a maior vantagem contra times fora do G4 na Série B

Entrada dos jogadores do Vitória em campo contra o Ceará, na Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória pode consolidar a maior diferença de pontuação para os times fora do G4 nesta Série B. Líder isolado da competição, com 55 pontos, o rubro-negro tem sete a mais do que o Criciúma, 5º colocado, com 48. A manutenção dessa distância depende do Juventude.



A equipe gaúcha tem 47 pontos e ainda joga segunda-feira (25), no fechamento da 29ª rodada, podendo tomar a posição do Criciúma. Para isso, precisa vencer o Avaí, às 18h30, na Ressacada, em Florianópolis. Se ganhar, vai a 50. Pensando em manter a vantagem mais confortável, o rubro-negro torce para que o Juventude empate ou perca.

Presente no G4 em 27 das 29 rodadas disputadas na Série B, o Vitória quase sempre manteve alguma distância dos adversários que estavam fora do G4. Isso só não aconteceu em quatro rodadas.

Uma vez foi logo na 1ª, quando todos os clubes que venceram, a exemplo do rubro-negro, tinham três pontos. Também na 13ª, em que o Leão ocupou o 4º lugar com os mesmos 25 pontos do Mirassol, 5º colocado à época. Os outros dois momentos foram na 15ª e na 16ª, únicas rodadas em que o Leão ficou fora do G4, na 5ª posição.

A maior diferença que o Vitória abriu para o 5º colocado até então foi de seis pontos, em duas ocasiões, ambas com o Leão no topo da tabela. Na 24ª rodada, o rubro-negro tinha 47 pontos e o Criciúma era o primeiro time fora do G4, com 41. Na seguinte, a 25ª, o time comandado por Léo Condé somava 48 e o Novorizontino estava em 5º lugar com 42.

Antes desta 29ª rodada começar, a vantagem do Vitória para o primeiro time fora do G4 era de quatro pontos. Como o Criciúma perdeu (3x1 para o Atlético-GO), já é certo que a distância ficará maior. Falta saber se serão os sete pontos atuais ou se reduzirá para cinco pontos.

Reencontro com o Tombense

Na sexta-feira (29), às 21h30, o Vitória vai reencontrar o Tombense, no Barradão. Se o Juventude não ganhar, o rubro-negro entrará em campo com os confortáveis sete pontos de diferença para o 5º colocado. No primeiro turno, essa distância era de apenas dois pontos.

Vencer o Tombense, que está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, é mais um passo importante rumo à Série A, que o Leão disputou pela última vez em 2018. O elenco ganhou este domingo de folga e se reapresenta na Toca do Leão na segunda-feira, quando inicia os preparativos.

O time corre risco de jogar desfalcado. O volante Matheus Trindade se machucou durante o triunfo por 2x0 contra o Ituano, na última sexta (22), e fará exame de imagem para verificar se há ou não lesão na coxa esquerda. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, "a tendência é que seja simplesmente um discreto edema". Caso ele não possa atuar, Dudu entra para formar a dupla de volantes ao lado de Rodrigo Andrade.

Léo Condé deve contar com o retorno do capitão Zeca. A tendência é que ele volte a atuar na lateral esquerda, no lugar de Edson Lucas.

Confira a distância do Vitória para o 5º colocado ao longo da Série B 2023:

1ª rodada: Nenhum ponto

2ª rodada: 2 pontos

3ª rodada: 3 pontos

4ª rodada: 3 pontos

5ª rodada: 5 pontos

6ª rodada: 3 pontos

7ª rodada: 1 ponto

8ª rodada: 3 pontos

9ª rodada: 2 pontos

10ª rodada: 2 pontos

11ª rodada: 5 pontos

12ª rodada: 2 pontos

13ª rodada: Nenhum ponto

14ª rodada: 1 ponto

15ª rodada: Vitória na 5ª colocação

16ª rodada: Vitória na 5ª colocação

17ª rodada: 1 ponto

18ª rodada: 2 pontos

19ª rodada: 3 pontos

20ª rodada: 3 pontos

21ª rodada: 5 pontos

22ª rodada: 3 pontos

23ª rodada: 5 pontos

24ª rodada: 6 pontos

25ª rodada: 6 pontos

26ª rodada: 5 pontos

27ª rodada: 4 pontos

28ª rodada: 4 pontos