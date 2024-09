SÉRIE A

Vitória recebe o Vasco precisando superar ausência de Matheuzinho e sair da zona de rebaixamento

Confronto contra os cariocas acontece neste domingo (1º), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 05:00

Jogo entre Vitória e Vasco pelo primeiro turno da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Faltando 14 confrontos até o final do Campeonato Brasileiro, o Vitória tem uma missão bem definida até a 38ª rodada, terminar a Série A de fora da zona de rebaixamento. Para isso, o rubro-negro vai precisar encarar os próximos jogos com ainda mais atenção, principalmente dentro de casa. Agora, após sair derrotado do Morumbis, o Leão volta a Salvador para encarar o Vasco no Barradão, neste domingo (1º). A partida, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, começa às 18h30.

Durante a semana, o lateral esquerdo Lucas Esteves falou sobre o confronto contra os cariocas. Segundo o defensor, o mental da equipe está preparada para encarar a sequência de jogos que começa neste fim de semana. “Está todo mundo bem, psicológico está bem, como falei. Série A é jogo a jogo, não pensar em zona de rebaixamento, de cair para a Segunda Divisão. Trabalhar na semana e no fim de semana procurar fazer um bom jogo, concentrado, e sair vitorioso”, deu o recado.

Além do Vasco, o Leão enfrenta Atlético-GO, Juventude e Internacional em setembro, o que deixa o próximo mês mais importante para a briga contra a degola. Para o confronto da vez, o treinador Thiago Carpini vai ter um importante desfalque. O meia Matheuzinho saiu lesionado contra o São Paulo e, ao ser avaliado pelo departamento médico do clube, foi constatado uma lesão que deve tirar o jogador de, ao menos, uma partida. Em seu lugar, o técnico pode promover a entrada do meia Jean Mota ou manter a substituição do último jogo e dar chance para Carlos Eduardo começar entre os titulares.

Em contrapartida, o comandante do Leão vai contar com a volta do zagueiro Neris - expulso diante do Cruzeiro. Além do defensor, o volante Luan Santos está novamente a disposição de Carpini para o confronto contra o Vasco. Emprestado pelo São Paulo, ele ficou de fora na última partida por uma cláusula no contrato que o impediu de atuar contra a ex-equipe. Além deles, o meia Pablo se recuperou de catapora e voltou a treinar com o restante do elenco.

Ao contrário dos últimos três adversários, o Vitória tem um retrospecto positivo contra o Vasco. Na história do confronto entre as duas equipes, foram realizadas 49 partidas. Entre Campeonato Brasileiro, Série B e Copa do Brasil, a equipe rubro-negra saiu com o triunfo em 21 oportunidades, enquanto os cariocas venceram 16 jogos e empataram outros 12. O 50º jogo entre o Leão e o Cruzmaltino vai acontecer no Barradão, onde o Vitória também reafirma sua vantagem.

Nos domínios do clube baiano, a torcida vermelha e preta comemorou o resultado positivo em 15 das 26 partidas realizadas em Salvador, sendo 13 delas pelo Campeonato Brasileiro. O desempenho dentro de casa rendeu, aproximadamente, 60% de aproveitamento em terras baianas. Apenas em cinco jogos que os cariocas saíram com a vitória do estado, além de empatar em outras seis partidas.

A importância do Barradão também se estende a atual campanha no Brasileirão, já que o Vitória conseguiu mais pontos dentro de seus domínios. Foram 14 conquistados no estádio Manoel Barradas, enquanto o Leão somou apenas oito fora do bairro de Canabrava. Além disso, quatro das seis vitórias conquistadas na Série A ocorreram em frente a torcida rubro-negra.