E.C. VITÓRIA

Vitória terá reforço no ataque e ao menos seis baixas no Ba-Vi das finais do Baiano

Jogo de ida será no domingo (31), às 16h, no Barradão

Publicado em 28 de março de 2024 às 14:12

Léo Condé (ao centro, de boné) observa treinamento na Toca do Leão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Luiz Adriano, Léo Naldi, Luan Santos, Jean Mota, Reynaldo e Pablo serão apenas espectadores nas finais do Campeonato Baiano. Últimos reforços contratados pelo Vitória para a temporada, eles não podem entrar em campo nos Ba-Vis que decidirão o futuro da taça.

Eles chegaram à Toca do Leão após o encerramento das inscrições estaduais e vão desfalcar o rubro-negro nos clássicos. Dos seis, Léo Naldi é o único já firmado entre os titulares. Ele foi escalado pelo técnico Léo Condé para os últimos três jogos do Vitória.

O primeiro Ba-Vi das finais será disputado no domingo (31), às 16h, no Barradão. Apesar das baixas, o Vitória terá um reforço no ataque. O centroavante Léo Gamalho está recuperado após cirurgia no joelho e deve ser relacionado para o clássico. Ele fez a primeira partida dele na temporada na última quarta-feira (27), quando deixou o banco de reservas e marcou um dos gols da vitória por 3x0 contra o Treze, pela Copa do Nordeste.

“Quatro meses e pouco que eu não jogava. Estou treinando com a equipe há duas semanas. Estou voltando aos poucos e tive alguns minutos. Logo que eu entrei teve um pênalti e pude aproveitar. Tenho um caminho longo na minha recuperação. É pegar ritmo, sequência e ter paciência”, disse Léo Gamalho após deixar o gramado.

Quem também está à disposição do técnico Léo Condé é o volante Dudu. Recuperado de contusão, ele foi aproveitado no segundo tempo do jogo contra o adversário de Campina Grande. Já o meia Daniel Júnior e o atacante Iury Castilho ainda estão em fase de transição física e serão reavaliados.

Os principais jogadores do Vitória foram poupados do jogo contra o Treze, o último do rubro-negro nesta edição da Copa do Nordeste. Apesar de ter vencido a equipe paraibana, o rubro-negro não alcançou pontuação suficiente para avançar às quartas de final do regional.

Com as atenções totalmente voltadas para o Campeonato Baiano, o elenco do Vitória terá mais três treinamentos até o jogo de ida, nas tardes desta quinta e sexta e na manhã de sábado.