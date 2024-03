E.C. VITÓRIA

Vitória vai buscar a reabilitação na Copa do Nordeste contra o Fortaleza; veja contas

Rubro-negro está fora da zona de classificação do regional

Publicado em 21 de março de 2024 às 14:39

Camisa 10 do Vitória, Matheusinho vai precisar mostrar serviço contra o Fortaleza Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Não dá tempo para lamentar. A derrota no Ba-Vi precisa ficar no passado para que o Vitória possa comemorar no futuro. Em busca da classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, o rubro-negro vai encarar mais um clássico, dessa vez contra o Fortaleza, sábado (23), às 20h30, no estádio Castelão.

O tropeço por 2x1 contra o Bahia, na noite de quarta-feira (20), na Fonte Nova, fez o Leão deixar a zona de classificação do Grupo A. O time comandado por Léo Condé é o 5º colocado, com oito pontos, um a menos que o Ceará, que ocupa a 4ª posição. CRB e Sport têm 11 pontos cada e são líder e vice-líder do torneio. O River-PI está em 3º lugar, com 10 pontos.

A duas rodadas para o fim da fase classificatória da Copa do Nordeste, o Vitória já não depende apenas das próprias forças para avançar. “Em termos de classificação, dificultou um pouco. Temos um jogo fora e depois mais um em casa. Vamos tentar mais um resultado positivo para continuar na briga”, prometeu o técnico Léo Condé.

Para entrar no G4 após a penúltima rodada da fase de grupos, o Vitória precisa vencer e torcer para que ao menos um dos quatro times que estão acima dele tropece. Caso Botafogo-PB, 6º colocado, e Maranhão, 7º, também vençam, aí será necessário que o Leão siga levando a melhor contra eles no saldo de gols ou que mais times da zona de classificação tropecem. As equipes paraibana e maranhense têm os mesmos oito pontos do Vitória.

Para a partida, o Vitória terá o reforço do volante Dudu, que estava suspenso no Ba-Vi, mas não poderá contar com Mateus Gonçalves. O atacante deixou o banco de reservas e, após dois minutos em campo, foi expulso. Antes disso, Alerrandro havia aberto o placar para o Vitória na Fonte Nova e o Bahia tinha conseguido a virada com gols de Jean Lucas e Kanu.