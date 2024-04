BRASILEIRÃO

Vitória visita o Cruzeiro para quebrar tabu de quase 14 anos

Após dois tropeços em casa, Leão vai em busca dos primeiros três pontos como visitante nesta Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2024 às 05:00

Matheuzinho é arma do Leão para vencer o Cruzeiro fora de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O empate em 2x2 no clássico Ba-Vi marcou o segundo jogo do Vitória sem ganhar dentro do Barradão no Campeonato Brasileiro. Agora, pela primeira vez na competição, o Leão terá que arrumar as malas e viajar para reverter o prejuízo além dos limites da capital baiana. Neste domingo (28), o time enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, às 16h, em partida válida pela 4ª rodada da Série A.

Vale lembrar que o encontro com o Cuiabá, que aconteceria após a derrota para o Palmeiras, foi adiado por conta da participação do adversário nas semifinais da Copa Verde. Desta forma, o confronto diante da Raposa se tornou o terceiro embate da equipe vermelha e preta na primeira prateleira do futebol brasileiro em 2024 - assim como a estreia rubro-negra fora de casa.

A grande preocupação da equipe para a ocasião é o retrospecto neste início de campeonato. Dos seis pontos disputados no Brasileirão, apenas um foi conquistado pelos comandados de Léo Condé. Outro fator contra o Leão é o aproveitamento como visitante na temporada, de apenas 45%.

“Eu não acredito que estejamos pressionados. A gente tem desempenhado um bom trabalho, a nossa performance em campo tem sido boa. Claro que a gente lamenta ter empatado em casa, mas foi apenas a terceira rodada. Só jogamos duas, temos um jogo a menos. Nossa equipe está performando bem. Trabalho sendo realizado. É ter paciência, porque o campeonato de pontos corridos não decide agora, decide durante a temporada, ponto a ponto, jogo a jogo. Agora, a gente vai tentar transformar a nossa performance em vitória, em três pontos”, disse o zagueiro Wagner Leonardo.

Retrospecto

No histórico do duelo, Vitória e Cruzeiro já se enfrentaram 51 vezes, de acordo com os dados do site oGol. O time baiano somou apenas dez resultados positivos, enquanto o rival ganhou 31 vezes. Outras dez partidas terminaram em empate. São 52 gols marcados e 97 sofridos.

Quando o assunto é atuar como visitante, o Leão tem encontrado um adversário bastante indigesto. A Raposa ganhou 20 dos 26 duelos como anfitriã, e empatou outros quatro. Já o rubro-negro conseguiu sair como vencedor em apenas duas oportunidades - que foram, justamente, em compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

Foi graças a Alex Mineiro e Petkovic que o Vitória assinalou o 2x0 no Mineirão pela Série A de 1998, marcando o primeiro resultado positivo do clube baiano sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte. Já em agosto de 2010, o responsável por colocar mais três pontos na conta vermelha e preta foi o atacante Júnior “Diabo Loiro”, que decretou o 1x0 dos visitantes no estádio Ipatingão.

Desde então, porém, o Leão não ganhou mais sobre a Raposa em terras mineiras, marcando um jejum que já dura quase 14 anos. De lá para cá, o Cruzeiro recebeu o rubro-negro oito vezes, tendo vencido cinco encontros e empatado outros três.

Considerando o retrospecto geral, o Vitória está há duas partidas sem perder do rival. Inclusive, na última vez em que as duas equipes se encontraram, foi o time vermelho e preto quem se deu bem: aplicou 3x0 sobre a Raposa no Barradão, pela 36ª rodada da Série B de 2021.

Mesmo com o retrospecto desfavorável, o zagueiro Wagner Leonardo acredita que a equipe tem capacidade para superar o adversário. “Tabus existem e, de certa forma, a gente nem participou desse tabu. A gente está chegando agora, principalmente esse elenco que está aqui. Vem de Série C, Série B e, agora, A. A gente tem que levar em consideração mais o jogo, a importância de vencer e trabalhar firme para que possa pontuar e fazer essa primeira vitória no Brasileiro”, declarou.

O defensor é um dos cinco jogadores do Vitória que já passaram pelo Cruzeiro, ao lado de Daniel Jr, Raul Cáceres, Reynaldo e Willian Oliveira. Já pelo lado da Raposa, apenas o zagueiro Zé Ivaldo já vestiu a camisa rubro-negra.

Desses, Cáceres é desfalque certo, em recuperação após passar por cirurgia no calcâneo. Além dele, o técnico Léo Condé não poderá contar com os atacantes Iury Castilho e Everaldo, por lesões na coxa; o lateral Felipe Vieira, por problema na panturrilha; além do zagueiro Camutanga e do volante Dudu, em fase de transição física.