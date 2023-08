Vitória x Botafogo-SP: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Depois de vencer o Ceará, o Vitória quer ganhar o segundo jogo seguido em casa. O rubro-negro é o vice-líder da Série B, soma 44 pontos, e recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira (18), às 19h, no Barradão. A equipe paulista não vence há cinco rodadas, pois vem de duas derrotas e três empates seguidos sem gols. Está na segunda metade da tabela, em 11º lugar, com 33 pontos. Confira a seguir mais detalhes do confronto.



Transmissão:



Vitória x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo do SporTV e do canal de pay per view Premiere.