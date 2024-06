Vitória x Cuiabá: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do primeiro triunfo no Brasileirão, o Vitória encara o Cuiabá, nesta quarta-feira (5), na Arena Pantanal, em jogo atrasado da 2ª rodada da competição. As equipes fazem um confronto de desesperados onde só a vitória interessa, já que estão afundados na zona de rebaixamento. O Leão é o 19º colocado, com apenas um ponto em seis jogos, enquanto o Dourado perdeu todos os cinco jogos que fez no torneio, e é o lanterna.