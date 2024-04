BRASILEIRÃO

Vitória x Palmeiras: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Leão recebe o time paulista no domingo (14), às 18h30, no Barradão

Um duelo de campeões será travado na noite de domingo (14), quando Vitória e Palmeiras se encontram na primeira rodada do Brasileirão. Atual dono do título da Série B, o rubro-negro recebe, no Barradão, o detentor da taça da Série A. As equipes se sagraram também campeãs estaduais nesta temporada e fecham a rodada inaugural do torneio nacional.