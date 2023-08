Viviane Lyra supera hepatite e quebra recorde brasileiro no Mundial

Viviane Lyra já estava classificada e vai defender o Brasil nos 20km da Marcha Atlética nos Jogos Olímpicos de Paris com seu desempenho na terça-feira (22). Nesta quinta-feira (24), em sua segunda prova no Mundial de Atletismo disputado em Budapeste, na Hungria, a atleta obteve mais um grande resultado na carreira. Ele cruzou na quarta posição nos 35km, garantindo o recorde brasileiro - a prova não é olímpica.



"Fui quarta colocada com gosto de medalha, porque foi o recorde brasileiro. Muito feliz de estar aqui representando o Brasil", celebrou a atleta. Com 2h44min52, ela ficou atrás somente da campeã, a espanhola María Perez, que completou a prova em 2h38min40, da peruana Kimberly García León, prata com 2h40s52, e da grega Antigoni Ntrismpiot, com 2h43min22.