FUTEBOL

Voo atrasa, mas seleção brasileira é recebida com festa em seu retorno à Califórnia

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia na terça-feira, às 22h

Estadão

Publicado em 30 de junho de 2024 às 10:29

Vini Jr foi um dos atletas mais abordados por fãs porta do hotel da Seleção, na California Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A convincente goleada sobre o Paraguai por 4 a 1 fez a seleção brasileira ser 'abraçada' em seu retorno à Califórnia. Apesar do atraso do voo, a equipe de Dorival Júnior foi recepcionada com festa pelos torcedores, que aproveitaram o momento para pegar autógrafos e tirar algumas fotos. Destaque no último jogo, o atacante Vinícius Júnior foi o mais tietado.

Vários torcedores também estavam presentes na porta do hotel onde a seleção está hospedada, em San Jose. O momento foi de paz após as duras críticas recebidas pelo empate sem gols frente à Costa Rica na estreia da Copa América. Com a boa recepção, o Brasil também ganha confiança para o confronto com a Colômbia, o último na fase de grupos.

Para retornar à Califórnia, o Brasil sofreu com o voo. A aeronave que receberia delegação brasileira sofreu com problemas técnicos e precisou ser alterada. Com isso, a seleção saiu de Las Vegas na noite deste sábado, horas depois do horário programado.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia na terça-feira, às 22h, no Levi’s Stadium, em Santa Clara. O Brasil soma quatro pontos, contra seis dos colombianos, que lideram o Grupo D. Para ficar em primeiro, a equipe de Dorival Júnior precisa de uma simples vitória.