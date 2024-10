FUTSAL

Willian celebra o hexa na Copa do Mundo: 'A gente só precisa de estrutura'

Eleito o melhor jogador da final contra a Argentina neste domingo (6) e o melhor goleiro da Copa do Mundo de Futsal do Uzbequistão, o brasileiro Willian afirmou que o Brasil passou por momentos difíceis por falta de estrutura.

Maior vencedor da Copa do Mundo de futsal, agora com seis títulos, o Brasil não vencia o campeonato, nem chegava à decisão, desde a edição de 2012 disputada na Tailândia.

Contra os argentinos, Willian teve uma atuação marcante e trabalho desde o início, mas no final do primeiro tempo, quando o Brasil vencia por 2x0, a Argentina montou uma blitz, marcando a saída de bola brasileira.

Nos últimos minutos do jogo, os argentinos passaram a atuar com goleiro linha. A dois minutos do fim, eles conseguiram diminuir para 2x1. Sob pressão total dos adversários, que buscavam o empate, Willian conseguiu mais uma defesa no fim, e o Brasil segurou o resultado e se sagrou hexacampeão.