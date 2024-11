ESTAVA DE FÉRIAS

Zagueiro de clube carioca morre em acidente no sul da Bahia

O jogador da Portuguesa-RJ estava retornando ao Rio de Janeiro para o início da pré-temporada

De acordo com a Rádio Tupi, o acidente ocorreu na BR-101, próximo ao município de Eunápolis. Michel teria perdido o controle do veículo e colidido com uma carreta. O jogador havia saído de Camamu, sua cidade natal, com destino ao Rio de Janeiro. Ele retomaria as atividades na segunda-feira (18), focado na preparação para o Campeonato Carioca do ano que vem.