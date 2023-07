Carro de Raul Gustavo ficou destruído após batida. Crédito: Reprodução

O zagueiro Raul Gustavo, do Bahia, passou por um susto nesta segunda-feira (3). Ele se envolveu em um acidente de carro após sair do CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.



O carro do zagueiro bateu em uma carreta na estrada. O jogador sofreu ferimentos leves e passa bem. Fotos reproduzidas em redes sociais mostram o carro de Raul Gustavo destruído após a batida. Em nota, o Bahia tranquilizou sobre a situação do atleta.

"Nesta segunda-feira (3), após deixar o CT Evaristo de Macedo, onde participou normalmente do treino do dia, o zagueiro Raul Gustavo se envolveu em um acidente de trânsito. O atleta retornou para a Cidade Tricolor a fim de ser avaliado por um médico do clube e está bem", escreveu o tricolor.

Essa é a segunda vez que um jogador do Bahia se envolve em um acidente de trânsito. No mês passado, o atacante Everaldo atropelou um cavalo quando ia para a Cidade Tricolor. Ele também sofreu ferimentos leves.