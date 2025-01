NOVA CHANCE

Zagueiro volta ao Bahia e vai fazer parte do time que disputará o Campeonato Baiano

Tricolor utilizará o time sub-20 nos três primeiros jogos do estadual

Gabriel Rodrigues

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 15:40

Marcos Victor estava emprestado pelo Bahia ao Athletico-PR Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em fase de preparação para o Campeonato Baiano, o time sub-20 do Bahia ganhou um reforço nos últimos dias. De volta ao tricolor após empréstimo ao Athletico-PR, o zagueiro Marcos Victor está de volta ao Esquadrão e integrará a equipe alternativa.

Marcos Victor estava emprestado ao Athletico-PR até o fim de maio, mas a passagem pelo rubro-negro foi interrompida após o rebaixamento do clube paranaense para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa não será a primeira vez que Marcos Victor atuará ao lado dos atletas do time sub-20. No ano passado, ele fez parte da equipe alternativa que disputou os dois primeiros jogos do tricolor no estadual, enquanto o time principal estava em pré-temporada em Manchester, na Inglaterra.

Nas redes sociais, Marcos Victor celebrou o retorno ao clube baiano. "De volta pra casa e pronto para fazer história! O retorno ao Bahia é mais que uma volta: é uma oportunidade de mostrar toda minha força e dedicação! A minha caminhada continua para escrever mais um capítulo de sucesso no Esquadrão!

Assim como fez no ano passado, em 2025 o Esquadrão realizará a pré-temporada fora do Brasil. Dessa vez, o local escolhido foi Girona, na Espanha. O Bahia utilizará o CT do Girona, clube gerido pelo Grupo City.