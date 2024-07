GAMES

7 macetes que todo gamer precisa saber para recuperar fotos removidas

Conheça alguns “macetes” que os PC gamers podem utilizar para manter seus jogos protegidos

Publicado em 8 de julho de 2024 às 06:00

Perder arquivos importantes é um dos maiores pesadelos de qualquer pessoa que utiliza dispositivos eletrônicos no dia a dia. Para os gamers, esse tipo de situação pode atrapalhar o progresso em jogos.

Segundo números publicados pelo site SteamDB, a loja de jogos virtuais Steam alcançou o recorde de 10 milhões de jogadores ativos simultaneamente, o que a coloca em pé de igualdade com as gigantes Sony, com a Playstation Network; e Microsoft, através do seu sistema exclusivo Xbox Live.

Os gamers que optam por computadores como sua principal máquina para jogos eletrônicos não representam um movimento novo, mas o seu impacto na indústria vem sendo cada vez mais notável. Entre outras coisas, o lançamento do console Steam Deck impulsionou a atenção aos PC gamers.

Embora exista uma série de benefícios para quem opta por usar um computador para jogar, seria desonesto deixar de mencionar que alguns tropeços eventuais acabam acontecendo. Dentre eles está a perda de dados importantes, como fotos de partidas, progressos salvos e outros tipos de arquivos.

7 macetes para recuperar fotos removidas

Partindo da premissa estabelecida nos parágrafos iniciais, é interessante explorarmos alguns “macetes” que os PC gamers podem utilizar para manter seus jogos protegidos. Mesmo que o computador não seja a sua máquina primária, essas dicas garantem maior segurança aos dados salvos.

1 – Utilize o Wondershare Recoverit

A alternativa mais versátil para recuperar fotos removidas é a utilização do Wondershare Recoverit, um programa que pode ser baixado e testado gratuitamente. A sua versatilidade se deve, entre outras coisas, à imensa variedade de cenários abrangidos pelos processos de recuperação do software.

Situações como erro humano, formatação de dispositivos, ataques de vírus ou malwares, travamento do sistema e corrompimento do disco rígido estão entre os cenários com os quais o Recoverit pode ajudar. Ao todo, mais de 500 situações relacionadas às perdas de dados podem ser corrigidas.

Além disso, o Wondershare Recoverit também é compatível com uma variedade imensa de formatos e extensões, indo muito além das fotografias. Se você deseja recuperar também vídeos, áudios, documentos, e-mails e outros tipos de arquivos, o programa é capaz de ajudá-lo nessas tarefas.

2 – Cheque a lixeira

Em um primeiro momento essa dica pode parecer “óbvia”, mas a verdade é que existem muitas situações em que arquivos vão para a lixeira sem que o usuário os tenha deletado. Nesses casos, basta clicar no ícone na área de trabalho e restaurar os arquivos, antes que eles sejam esvaziados.

3 – Verifique o salvamento em nuvem das plataformas

Algumas plataformas de jogos eletrônicos, como o Steam e a Epic Games, possuem ferramentas de salvamento automático de alguns dados dos jogadores. Isso significa que o seu progresso, por exemplo, estará atrelado à conta que possui, não ao computador onde está jogando no momento.

O mesmo pode acontecer com fotos tiradas durante os jogos, as quais variam o local de salvamento conforme as configurações de cada usuário. Essa alternativa nem sempre é bem-sucedida, mas vale a pena conferir. Caso encontre os seus arquivos, basta reinstalar o jogo e eles retornarão.

4 – Encontre pastas específicas

No item anterior nós mencionamos os softwares das lojas de jogos digitais e o salvamento automático realizado por eles, de modo que é válido você checar as pastas. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito no ícone do programa e selecionar “abrir local do arquivo”. As pastas estarão lá.

5 – Peça a ajuda da plataforma onde joga

Não são raras as situações em que arquivos perdidos ainda estão salvos na base de dados de uma determinada plataforma e podem ser recuperados. Como consequência, é válido pedir a ajuda do site para recuperar fotos removidas, desde que elas estejam associadas a um jogo da plataforma.

Mesmo nas situações em que a plataforma não é capaz de recuperar dados como saves de jogos ou fotos removidas, ela pode apontá-lo na direção certa. Apesar disso, é preciso se certificar de que o que está buscando tem relação direta com o site onde está pedindo auxílio para recuperar arquivos.

6 – Procure em seu perfil pessoal

Essa dica também pode parecer óbvia, mas a frequência com a qual postamos nas redes sociais pode fazer com que fotos removidas do computador permaneçam em nossos perfis, apenas escondidas. Isso é especialmente importante em perfis de sites de jogos, os quais nem sempre conferimos.

7 – Lembre-se dos passos anteriores

A recuperação de fotos acaba sendo uma tarefa frequente para algumas pessoas, de modo que saber todos os passos primários para resgatá-las é essencial. Isso inclui todas as dicas mencionadas antes, da lixeira até o perfil nas redes sociais, passando pelas pastas dos programas e serviços na nuvem.

De maneira alternativa, você pode pular todas essas etapas e ir direto para o Wondershare Recoverit, como sugerido no primeiro item da lista. O programa acaba sendo a solução mais versátil, já que engloba todas as possibilidades de perda de arquivos mencionadas até este ponto do texto.

Como utilizar o Wondershare Recoverit?

Partindo de todas essas dicas, é interessante que se saiba utilizar o Wondershare Recoverit, programa de recuperação de arquivos mencionado no primeiro item da lista. O software pode ser baixado gratuitamente no site oficial. A instalação é igualmente simples, bastando seguir os passos indicados.

Assim que o programa tiver sido instalado, um atalho será enviado à área de trabalho. É importante que, caso deseje recuperar fotos removidas de dispositivos externos, estes estejam conectados ao computador. Na janela inicial, o Recoverit os mostrará dentre as opções de discos externos.

Ao iniciar uma varredura, o tempo para que ela seja concluída irá depender da quantidade de arquivos, do tamanho de cada um deles e da velocidade do computador. Não se preocupe, caso precise interromper o processo na metade: o software não elimina ou prejudica os arquivos encontrados.