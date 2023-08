A nova febre entre os influencers e marcas

Os sorteios têm se mostrado uma poderosa ferramenta de marketing . Crédito: Freepik

Fazer sorteios no Instagram tem se tornado uma estratégia eficaz para empresas em busca de visibilidade na web. Com a terceira maior rede social preferida pelos brasileiros, contando com 64 milhões de usuários, a promoção de produtos ou serviços através de sorteios tem atraído a atenção de um grande público, alavancando marcas e conquistando seguidores e potenciais clientes.

O que são sorteios no Instagram?

Os sorteios no Instagram são ações promocionais que oferecem produtos ou serviços gratuitamente a um ou mais participantes selecionados de forma aleatória. Diferente dos tradicionais cupons depositados em urnas, o sorteio no Instagram é conduzido por aplicativos específicos, tornando o processo mais ágil e transparente. Ele não é feito diretamente na rede social, mas sim através de outras plataformas que sorteiam aleatoriamente o ganhador, como a Simpliers.com - a n° 1 em sorteios grátis no Brasil.

Além disso, para participar, os usuários devem seguir determinadas regras estabelecidas pela marca promotora, o que contribui para aumentar ainda mais a visibilidade da empresa.

Quem pode fazer sorteios no Instagram?

Empresas que seguem as diretrizes da rede social, estão em dia com a Previdência Social e não possuem pendências tributárias com município, estado ou união podem realizar sorteios no Instagram.

Além disso, usuários “comuns” também podem fazer os sorteios, se o objetivo for aumento do número de seguidores ou até divulgação de algum produto/serviço em específico.

Quais são as vantagens de fazer sorteios no Instagram?

Um sorteio instagram fácil oferece inúmeras vantagens para as empresas que os utilizam como estratégia aumentar a visibilidade da marca, melhorar o relacionamento com seguidores, ampliar o engajamento, proporcionar maior tráfego para o e-commerce, divulgar produtos e tudo isso como uma excelente relação custo-benefício.

Além das vantagens listadas acima, é sempre válido destacar que o sorteio no Instagram também pode ser realizado em conjunto com outras ações e estratégias de marketing, potencializando os resultados e se valendo da força de uma das principais redes sociais do mundo.

Cuidado com as diretrizes do Instagram

Além de seguir as regras para a realização dos sorteios, é imprescindível atentar-se para as diretrizes específicas do Instagram. É necessário deixar claro que a promoção é realizada por conta própria da empresa e não possui qualquer associação ou patrocínio da plataforma. Além disso, é obrigatório obter a autorização prévia do governo federal para realizar o sorteio, conforme regulamentação da Sefel. O descumprimento dessas obrigações pode resultar em desclassificação ou penalidades para a empresa.

Com todos esses passos e cuidados em mente, o sorteio no Instagram pode ser uma poderosa ferramenta para impulsionar a visibilidade da marca e alcançar um público maior, aproveitando a popularidade e o engajamento dessa rede social.