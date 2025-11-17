Acesse sua conta
Automedicação: riscos reais de “tomar um remedinho” por conta própria

Entenda como o costume de “tomar um remedinho” pode causar intoxicações, mascarar sintomas graves e colocar em risco a saúde de toda a família

  • D
  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:41

automedicação
A automedicação parece prática e inofensiva, mas esconde riscos sérios Crédito: Shutterstock

Dor de cabeça? Toma um analgésico. Febrezinha? Tem um antibiótico guardado. A criança tossiu? “Dá aquele xarope que funcionou da outra vez”. A cena é comum em lares brasileiros — e perigosa. A automedicação, embora culturalmente enraizada, é uma das principais causas de intoxicações, reações adversas e mascaramento de doenças no país.

Segundo a Anvisa, cerca de 77% da população brasileira se automedica regularmente, e os medicamentos estão entre os produtos mais frequentemente responsáveis por intoxicações atendidas em serviços de emergência.

Riscos da automedicação

automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
automedicação por Shutterstock
1 de 10
automedicação por Shutterstock

Muita gente associa remédio a solução imediata, esquecendo que todo medicamento tem efeito colateral, interações e contraindicações. O que funciona para um pode ser perigoso para outro

Diana Serra,

médica

Você sabe o que é automedicação?

É o uso de medicamentos sem orientação ou prescrição médica — seja por conta própria, com indicação de familiares, amigos, balconistas ou baseando-se em experiências anteriores.

Essa prática inclui desde analgésicos e anti-inflamatórios até antibióticos, calmantes e medicamentos controlados.

Riscos reais da automedicação

1. Intoxicações e efeitos colaterais graves

• Superdosagem acidental (ex.: duplicar medicamentos com o mesmo princípio ativo).

• Danos ao fígado e rins por uso prolongado de analgésicos e anti-inflamatórios.

• Reações alérgicas inesperadas.

2. Interações medicamentosas perigosas

• Misturar remédios pode alterar efeitos, potencializar toxicidade ou anular tratamentos.

• Exemplo: anti-inflamatórios podem reduzir a eficácia de anti-hipertensivos, elevando a pressão arterial.

3. Mascaramento de sintomas importantes

• Analgésicos e antitérmicos podem “esconder” sinais de infecção grave ou apendicite, atrasando o diagnóstico.

• Tosse tratada com xarope errado pode camuflar problemas pulmonares sérios.

4. Uso indevido de antibióticos

• Tomar antibióticos sem prescrição favorece resistência bacteriana, tornando infecções futuras mais difíceis de tratar.

• Interromper o tratamento antes da hora contribui para o mesmo problema.

Crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis

• Crianças têm metabolismo diferente, e pequenas doses podem ser perigosas. Erros comuns envolvem xaropes e gotas.

• Idosos costumam usar múltiplos medicamentos, aumentando o risco de interações e efeitos colaterais.

“Na pediatria, vemos muitos casos de intoxicação por erro na dose — especialmente em medicamentos líquidos. A colher de sopa não é medida padrão”, destaca a Dra. Diana.

O que fazer em caso de reação adversa ou intoxicação

1. Interrompa imediatamente o uso do medicamento.

2. Não provoque vômito, a não ser que orientado por um profissional de saúde.

3. Anote o nome e a dose ingerida, além do horário.

4. Leve a embalagem ao atendimento médico — isso agiliza o diagnóstico.

5. Acione imediatamente o serviço de emergência, especialmente se houver dificuldade para respirar, sonolência extrema ou convulsões.

“Remédio vencido também é risco”

Medicamentos vencidos podem perder eficácia ou se decompor em substâncias tóxicas.

Descarte-os corretamente em farmácias ou postos de coleta. Nunca jogue no lixo comum ou no vaso sanitário.

Checklist para uso seguro de medicamentos em casa

✔️ Mantenha todos os medicamentos em armário trancado e fora do alcance de crianças.

✔️ Não armazene antibióticos “sobrando” para uso futuro.

✔️ Leia sempre a bula e verifique data de validade.

✔️ Não repita receitas antigas sem reavaliação médica.

✔️ Meça doses líquidas com seringas ou dosadores específicos.

✔️ Não misture medicamentos sem orientação profissional.

✔️ Em caso de dúvida, ligue para o médico ou serviço de saúde, não para o vizinho.

Contatos de emergência

• Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888

• Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

• SAMU: 192

• Corpo de Bombeiros: 193

Os verdadeiros aliados da saúde familiar

A automedicação parece prática e inofensiva, mas esconde riscos sérios. A informação e o acompanhamento médico são os verdadeiros aliados da saúde familiar.

“Remédio é coisa séria. Usado corretamente, salva vidas. Usado sem orientação, pode tirá-las”, conclui a Dra. Diana Serra.

LEIA MAIS 

Perigos dentro de casa: veja como evitar os acidentes domésticos mais comuns

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

Tags:

Vitalmed

