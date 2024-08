EDUCAÇÃO

Colégio Bernoulli: conheça a escola que colocou a Bahia no top 10 do Enem

Reconhecida como um dos grupos educacionais de excelência no Brasil, o Bernoulli segue conquistando maiores resultados no Ensino Médio

Estúdio Correio

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 06:00

Leonardo Lima – 1º lugar em Medicina na UFBA Crédito: Divulgação

UMA TRAJETÓRIA DE GRANDES CONQUISTAS

Um caminho de resultados expressivos segue trazendo destaque para a Bahia nos rankings do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Esta é a história do Colégio Bernoulli em Salvador, que conquistou o primeiro lugar da Bahia no ENEM por sete anos consecutivos.

DNA QUE SE FORTALECE

O Colégio Bernoulli iniciou suas atividades a partir de cursos pré-vestibulares. Com a evolução da sua proposta pedagógica, expandiu-se para incluir escolas da educação infantil ao ensino médio, tornando-se um dos grupos educacionais de maior excelência no Brasil.

No ano de 2015, sua primeira unidade em Salvador foi inaugurada. Já na primeira turma a completar o ensino médio, o Bernoulli conquistou o 1º lugar da Bahia e esteve entre as 10 melhores escolas do Brasil no ENEM.

Para a diretora do Colégio Bernoulli, Silvana Araújo, ter um sistema de aprendizado que valoriza o desejo do estudante por aprender é o que faz a diferença: “Quando você tem um ensino que valoriza o desejo pelo conhecimento, aprender se torna uma necessidade e um impulso para superar desafios e gerar conquistas".

O ENSINO MÉDIO QUE PREPARA PARA O FUTURO

O Ensino Médio é o momento de desenvolver protagonismo, autonomia e resultados. Nesse sentido, o Colégio Bernoulli proporciona uma preparação completa para alcançar metas acadêmicas e profissionais.

"O Colégio Bernoulli busca formar pessoas melhores para o mundo, através de uma educação inspiradora que combina soluções modernas de ensino com o desenvolvimento de valores centrais como o acolhimento e a empatia" Silvana Araújo, diretora do Colégio Bernoulli

Professores Altamente Qualificados

Atento aos interesses dos estudantes, o Colégio Bernoulli tem uma proposta de ensino dinâmica e envolvente, com aulas ministradas por professores experientes e altamente qualificados, como reforça Silvana: “Os professores estimulam o brilho nos olhos e a vontade de aprender, trilhando a jornada educacional ao lado do estudante”.

Soluções Didáticas Completas

Com o objetivo de oferecer uma educação completa e inovadora, o Colégio Bernoulli disponibiliza ainda materiais e recursos com tecnologia de ponta. “O estudante aprende através de uma plataforma de aprendizagem exclusiva que traz uma proposta interativa e moderna para o aprendizado. Temos a Ulli, nossa inteligência artificial, com Chat GPT integrado; o Meu Bernoulli, que oferece games, simulados, podcasts; o Bernoulli Play, que possibilita ao aluno complementar os estudos com videoaulas, áudios em língua estrangeira, resoluções de exercícios e muito mais”, diz a diretora Silvana.

Simulados que Preparam de Verdade

Simulados aplicados ao longo do ano letivo proporcionam mais familiaridade aos estudantes, com o mesmo formato de prova dos vestibulares mais exigentes. "Oferecemos diversos simulados e aplicamos a mesma metodologia de correção do Enem (TRI), para uma experiência próxima do real. Os estudantes contam ainda com monitorias diárias, resolução de exercícios e acompanhamento de analistas de desempenho pedagógico, aumentando suas chances de sucesso”, explica Silvana.

Apoio Psicopedagógico e Formação Integral

No Colégio Bernoulli, os estudantes contam com uma equipe dedicada de psicólogos que oferecem o suporte psicopedagógico necessário para o bem-estar deles e os acompanham com montagem de horários para rotina de estudos, orientação de carreira e palestras com os profissionais do mercado para auxiliar na escolha da profissão.

Segundo a diretora, “o acompanhamento é integral e proporciona um ambiente acolhedor, além de ser um processo de aprendizagem leve e descontraído. É assim que a rotina de estudos de cada estudante se torna única e prazerosa”.

Matrículas abertas para 2025

As matrículas para as novas turmas do Ensino Médio do Colégio Bernoulli já estão abertas. Uma oportunidade de aproximar o estudante de um ensino que busca fazer os olhos brilharem, com uma educação atenta aos seus melhores resultados.

Através do site oficial da escola é possível entender mais sobre o processo de admissão de novos estudantes e sobre toda estrutura oferecida no Colégio Bernoulli – Unidade Caminho das Árvores, em Salvador.