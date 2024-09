EDUCAÇÃO

Estudantes do SESI representarão o Brasil em competição de robótica na Arábia Saudita

Equipe Sevenspeed faz parte do programa Formula 1 nas Escolas



Victor Lahiri

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 09:10

Equipe Sevenspeed, do SESI, representará o Brasil no mundial de Fórmula 1 nas Escolas, na Arábia Saudita Crédito: Divulgação.

O desenvolvimento de habilidades técnicas, o estímulo ao pensamento crítico e à resolução de problemas, o aprendizado do trabalho em equipe e o fortalecimento de habilidades socioemocionais são algumas das vantagens do uso da robótica na formação de jovens. Além dessas valiosas capacidades para o futuro profissional, um grupo de estudantes do SESI viverá uma experiência única ao representar o Brasil no Mundial de Fórmula 1 nas Escolas, que será realizado em Dhahran, na Arábia Saudita.

Ana Beatriz, Catharina, Guilherme e Valmilson participarão da competição internacional pela escuderia Sevenspeed, criada em 2019 na Escola SESI Reitor Miguel Calmon, localizada no bairro do Retiro, em Salvador. De acordo com o professor e técnico do grupo, Robson Nunes, o projeto Fórmula 1 nas Escolas é uma iniciativa da categoria mais avançada do esporte motor, que tem por objetivo identificar jovens talentos na engenharia.

O programa busca engajar os estudantes em todas as frentes de trabalho de uma equipe profissional, que vão desde a montagem de uma startup, captação de patrocínios e gestão de marketing, até a montagem do carro final. “No fim do ano, a equipe apresenta os resultados de todo o trabalho que foi desenvolvido”, explica. “Toda essa vivência acaba desenvolvendo diversas competências nos estudantes, estimula a inovação e a criatividade, e amplia os horizontes profissionais. Hoje, diria que 80% dos jovens que passaram pelo programa seguiram na área de engenharia”, complementa.

Impacto

Uma das representantes da Sevenspeed é a estudante Ana Beatriz Santana, que teve seu primeiro contato com a robótica durante o seu primeiro ano no SESI. Hoje, no papel de líder da equipe, a jovem reflete sobre o quanto evoluiu e como isso a preparou para o futuro. “Minha jornada começou em 2019, quando entrei no torneio FLL no meu primeiro ano no SESI. A partir daí, fui me apaixonando pela robótica e por tudo o que esse mundo envolve”, explica. “Comparando meu antes e depois, vejo uma evolução enorme. Hoje, me sinto muito mais preparada para o mercado de trabalho e para os desafios da vida. A robótica me ensinou a ser resiliente, a trabalhar em equipe e, acima de tudo, a nunca desistir dos meus objetivos”, diz.

De olho na competição internacional, Ana, que já teve a oportunidade de participar com a equipe de diversas disputas regionais e nacionais, tem grandes expectativas para o mundial. “Os preparativos têm sido intensos e envolvem todos os aspectos do projeto, desde o desenvolvimento técnico do carro até a criação de um plano de negócios consistente, o que exige uma rotina de treinamento intensa”, afirma. “Esses eventos nos tiram da zona de conforto e nos desafiam a pensar criativamente e de forma crítica, impactando diretamente nossa formação. Eles nos preparam para o mercado de trabalho e para a vida, pois aprendemos a lidar com pressão, a gerenciar prazos e a nos comunicar de forma eficaz com pessoas de diferentes culturas”, completa.

Futuro

Membro da “nova geração” da equipe, a aluna do 9º ano, Kaylane David, ainda não participará da competição internacional junto aos colegas, mas, no pouco tempo em que faz parte do grupo, se sente completamente integrada e apaixonada pelo mundo da robótica. “Meu interesse na robótica surgiu logo que entrei no SESI. Achava um mundo muito distante da minha realidade. Na Sevenspeed, fui acolhida desde os primeiros momentos e percebi que todos que estavam lá amavam o que faziam”, aponta. “Fazer parte da nova formação do grupo é uma responsabilidade enorme, pois estamos sendo a nova geração que vai substituir uma equipe de nível mundial, mas isso também demonstra nossa capacidade”, conta.