Estudantes podem ter experiência prévia do Enem com simulado do IngreSSAr

Professor destaca que essa é uma oportunidade para revisar pontos importantes do exame

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 06:00

Crédito: Ian Fonseca/SPMJ

O Programa IngreSSAr preparou um simulado das provas do Enem para ajudar estudantes, principalmente aqueles que estão participando do exame pela primeira vez este ano. Além do mega aulão de revisão (www.ingressar.salvador.ba.gov.br), que acontecerá no Centro de Convenções, neste sábado (26), das 8h às 17h, o simulado oferece uma experiência prévia para que os estudantes possam entender a dinâmica das provas e, ao mesmo tempo, testar seus conhecimentos.

O professor Mateus Lordêlo, que faz parte da organização do Aulão IngreSSAr e acompanhou a elaboração do simulado, ressalta que, na reta final para os processos seletivos, simulações das provas e eventos de revisão são as melhores formas de aproveitar o tempo e controlar o nervosismo. “Preparamos um simulado envolvendo todas as disciplinas como oportunidade para revisar pontos importantes da prova do Enem”, destaca. Confira a questões a seguir. As respostas serão publicadas amanhã.

Questões de química Crédito: Ingressar

Questões de Biologia Crédito: Ingressar

Questões de Física Crédito: Ingressar

Questões de Matemática Crédito: Ingressar

Questão de Matemática Crédito: Ingressar

Questões de Geografia Crédito: Ingressar

Questões de Filosofia e Sociologia Crédito: Ingressar

Questões de Linguagens Crédito: Ingressar

Questões de História Crédito: Ingressar