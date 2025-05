PRESIDENT'S AWARD

Excelência em atendimento e serviço rende prêmio para Ford Indiana Iguatemi

Premiação reconhece as sete concessionárias com a maior pontuação acumulada em 2024 na gestão Ford+

O President's Award é um dos prêmios mais prestigiados da Ford, reconhecendo as 7 concessionárias com a maior pontuação acumulada em 2024 na gestão Ford+, que analisa e audita a rotina da concessionária e seus indicadores de qualidade.>

Esse é mais um marco da equipe Diamante, fruto de um dedicado trabalho de todos os departamentos da concessionária, liderado pelo empresário e sócio do Grupo Indiana, Alixandre Rodrigues, e pelo gerente comercial de vendas e pós-vendas, Rafael Rodrigues, que reforçam o compromisso com a excelência e a qualidade em todos os seus ensinamentos.>

Com 32 anos de trajetória consolidada no mercado automotivo baiano, a Ford Indiana tem se estabelecido como uma referência de qualidade e excelência em atendimento ao cliente. Sua posição de destaque é evidenciada não apenas pelos prêmios, mas também pela impressionante infraestrutura da concessionária, que inclui showrooms no padrão Ford Signature e oficinas de última geração.>