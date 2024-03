TURISMO

FlixBus desbrava o Nordeste e avança na oferta de viagens mais acessíveis e sustentáveis

Empresa de tecnologia na prestação de serviços de transporte rodoviário amplia sua presença na região



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 23 de março de 2024 às 06:00

Controlada pela alemã Flix, que está presente hoje em 43 países, a FlixBus, por meio de parcerias com viações regulares, oferece ao mercado uma nova forma de viagem de ônibus Crédito: Divulgação

Ao longo dos últimos anos, o Nordeste brasileiro vem aumentando seu protagonismo nacional e internacionalmente através do turismo. A região concentra a maioria dos destinos mais desejados por quem viaja pelo país. Segundo levantamento do Ministério do Turismo, a região é um dos destinos preferidos pelos brasileiros para as férias de verão, com 42% das intenções. A Bahia, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com 19%, como um dos estados mais visitados.

Para suprir essa tendência de crescimento da demanda de visitantes, em contraponto à alta das passagens aéreas, e visando democratizar o transporte rodoviário, a região ganhou um importante reforço com a chegada da FlixBus, empresa de tecnologia em serviços rodoviários que vem expandindo suas operações com a proposta de inovar o segmento, oferecendo opções de alta qualidade com preços mais acessíveis para os consumidores, e que já opera em 14 estados, no Distrito Federal e em 95 cidades.

Atuando no Brasil desde dezembro de 2021, a FlixBus está inovando o segmento de transporte rodoviário com seu modelo único, que opera 100% dentro das regras da ANTT, com parceiros que oferecem transporte rodoviário regular de alta qualidade com preços baixos para consumidores. Por esse motivo, todas as viagens ofertadas pela empresa são monitoradas por tecnologia que acompanha em tempo real o deslocamento do ônibus, e contam com suporte de atendimento ao cliente para aumentar a segurança e o conforto dos passageiros.

De acordo com o CEO da FlixBus no Brasil, Edson Lopes, o momento da chegada e consequente expansão da empresa dialoga diretamente com a queda das restrições impostas pela pandemia e a retomada do turismo. “Após a reabertura para o turismo, percebemos o crescimento da demanda, mas o aéreo estava muito caro. É nesse momento que a FlixBus chega para transformar o transporte rodoviário”, explica. “Nós não possuímos frotas, nossa operação é realizada em parceria com empresas de diversos estados e assim trazemos a nossa expertise, tecnologia para trazer segurança, qualidade e preços mais justos para nossos clientes”, completa.

Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil Crédito: INA_wobker

Expansão

Atenta ao aumento da demanda por viagens para o Nordeste, a FlixBus iniciou, em outubro do ano passado, sua expansão para a região. Ao longo do verão, quem busca os destinos nordestinos tem a opção de novas linhas, que passam pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Para Edson Lopes, o processo de ampliação faz parte de uma estratégia por todo o Brasil, contribuindo para democratizar o transporte de longa distância no país. “Temos alcançados ótimos resultados nesses primeiros meses de operação pelo Nordeste e temos certeza de que a tendência é crescer cada vez mais, indo para novos destinos e trazendo cada vez mais inovação, comodidade e competitividade para a região”, diz.

O Nordeste integra a segunda maior linha em extensão comercializada pela Flix entre os 43 países que a empresa atua Crédito: divulgação

Atualmente, o Nordeste integra a segunda maior linha em extensão comercializada pela Flix entre os 43 países que a empresa atua. Com quase 3 mil quilômetros de extensão, o trecho que liga Goiânia a Natal tem duração aproximada de 53 horas, o maior tempo de viagem comercializado pela Flix no mundo. A Goiânia-Natal só perde em extensão para a rota que liga Bordeaux (França) e Bucareste (Hungria), na Europa, com pouco mais de 3.100 quilômetros e 50 horas de duração.

Para o futuro, o CEO da FlixBus prevê a expansão de horizontes nas terras brasileiras, revolucionando o transporte rodoviário por meio da tecnologia e sustentabilidade. “Nosso objetivo é continuar lançando novas linhas e inovar, uma vez que entendemos que sempre há espaço para fazer algo diferente”, diz Edson. “Queremos expandir o nosso modelo e trazer cada vez mais o nosso DNA de sustentabilidade, incluindo a compensação de CO2 e incentivando o uso de frotas movidas a hidrogênio e biocombustível, que estão em fase piloto na Europa e, quem sabe, podem vir a ser uma realidade no Brasil no futuro”, finaliza Lopes.