EDUCAÇÃO

Geopolítica pode ser tema importante nas provas do Enem

Professor e historiador Ricardo Carvalho traz orientações para ajudar alunos a se saírem bem na avaliação

M Márcia Luz

Estúdio Correio

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 04:45

Aulão IngreSSAr do ano passado Crédito: Ian Fonseca/SPMJ

Os noticiários estão repletos de informações e atualizações diárias sobre as questões da geopolítica que hoje moldam os acontecimentos e o comportamento da sociedade. Relações internacionais, pactos, conflitos, mudanças políticas, e questões climáticas não acontecem isoladamente, afetando o mundo todo. É de se esperar que esses assuntos de interesse comum sejam temas das provas do próximo Enem, especialmente da redação.

Para ajudar os estudantes a se prepararem para a prova, o programa IngreSSAr, criado em 2018 e coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), realiza o Mega Aulão de revisão, que acontece neste sábado (26), das 8h às 17h, no Centro de Convenções Salvador.

Na entrevista a seguir, o professor de história Ricardo Carvalho traz dicas importantes para os alunos que farão o Enem. Ele atua há mais de 40 anos na Bahia e em outros estados, é conferencista, autor e diretor de teatro, apresentador de rádio e TV, e atualmente está no ar com a série “Insurgentes”, no History Channel.

JORNAL CORREIO: Considerando as últimas provas do Enem, quais os assuntos referentes à geopolítica têm maiores chances de aparecer nas provas deste ano?

RICARDO CARVALHO - Assuntos como globalização, conflitos internacionais (como a Guerra na Síria, a Guerra da Ucrânia e a situação no Oriente Médio), a questão dos refugiados, mudanças climáticas e organizações internacionais (como ONU e OTAN) costumam aparecer. Além disso, temas relacionados a blocos econômicos (Mercosul, União Europeia, BRICS), questões energéticas e disputas por recursos naturais (como a Amazônia e a água) têm grande probabilidade de serem cobrados.

Ricardo Carvalho sugere que se busque fontes de informação confiáveis para complementar os estudos Crédito: Divulgação

JC: Como esses temas apareceram em provas de anos anteriores?

RC - Nos últimos anos, os temas de geopolítica apareceram nas provas do Enem principalmente através de questões envolvendo globalização e seus efeitos, disputas territoriais, refugiados, guerras civis, migrações internacionais e a atuação de organizações internacionais em conflitos e crises globais. Também houve questões sobre o impacto das mudanças climáticas e a importância da preservação de recursos naturais. Esses temas foram tratados de forma interdisciplinar, combinando História, Geografia e Atualidades.

JC - Quais as suas sugestões para que os alunos se preparem da melhor maneira para as provas?

RC - É importante que os alunos revisem temas centrais da atualidade, como globalização, sustentabilidade, blocos econômicos e conflitos recentes. Além de estudar por materiais didáticos, assistir a vídeos explicativos, documentários e acompanhar jornais confiáveis, a prática com questões de provas anteriores do Enem é essencial. Outro ponto importante é treinar a escrita de redações e resolver simulados.

JC - Além da redação e História, quais outras provas poderão trazer tais temas?

RC - Além de redação e História, os temas de geopolítica podem aparecer nas provas de Geografia, Sociologia e até mesmo em questões de Ciências Naturais e Linguagens. Em Geografia, as perguntas podem estar ligadas ao uso de recursos naturais e blocos econômicos. Em Linguagens, temas sobre comunicação global e mídias podem ser discutidos, o que está diretamente relacionado à geopolítica. E, finalmente, em Ciências Naturais, temas relacionados a fontes de energia, ecologia e recursos naturais.

JC - Caso a redação explore este tema, o que aconselha aos estudantes para que não se percam diante de tantas informações e consigam apresentar uma boa redação?

RC - Os estudantes devem focar em uma organização clara das ideias: apresentar uma introdução objetiva, argumentar com base em dados ou fatos atuais e usar exemplos pertinentes. É fundamental não tentar abordar muitos pontos de forma superficial. Escolher um ou dois argumentos sólidos e desenvolvê-los bem é o mais indicado. Usar conectivos adequados para manter a coesão do texto também ajuda a estruturar uma boa redação.

JC - De que maneira esses temas foram trabalhados junto aos alunos que frequentaram os cursinhos pré-Enem e, em particular, o curso do Projeto IngreSSAr?

RC - Nos cursinhos pré-Enem e no Projeto IngreSSAr, esses temas geralmente foram trabalhados através de aulões temáticos, revisão de atualidades, simulações de questões e debates sobre notícias atuais. Desenvolvemos também oficinas de Redação focadas em temas de geopolítica e atualidades para preparar os alunos a lidar com essas questões no texto dissertativo.

JC - As questões relacionadas à geopolítica devem ser revisadas na véspera das provas e no Mega Aulão do IngreSSAr no dia 26/10?

RC - Sim, nossa revisão próxima à prova será muito útil, especialmente por abordarmos temas que foram notícia ao longo do ano e tópicos recorrentes no Enem, como globalização, conflitos e questões ambientais. No entanto, é importante lembrar que nossa revisão será feita de maneira leve, focando nos pontos principais e evitando sobrecarregar a mente com excesso de informações. Em especial, queremos ressaltar a presença de elementos ricos de repertório no Mega Aulão do IngreSSAr, como a apresentação do Espetáculo Musical “O Que Vou Ser Se Eu Já Cresci?”. A peça teatral traz, além de aspectos importantes sobre as escolhas profissionais dos jovens, muito conteúdo pertinente à prova do Enem.

JC - Diante do atual quadro de fake news e desinformação, além dos conteúdos das aulas, quais as fontes os estudantes podem usar para ter informações seguras que possam contribuir para o bom desempenho nas provas?

RC - Para obter informações seguras, os estudantes devem buscar fontes confiáveis como jornais de grande circulação, revistas científicas, portais de educação e publicações acadêmicas. Veículos como BBC, El País, The New York Times, Fórum e sites de fact-checking como “Aos Fatos” e “Lupa” são ótimas opções para evitar desinformação e garantir que estejam estudando com base em fatos corretos.