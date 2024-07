CONQUISTA

GPTW premia as 20 melhores empresas para trabalhar na Bahia

11ª edição do prêmio reuniu 20 empresas baianas de diversos setores; conheça as vencedoras

Victor Lahiri

Publicado em 17 de julho de 2024 às 17:59

Painel reuniu o presidente da Cibra, Santiago Franco, a gerente regional de RH da Solar Coca-Cola, Luciana Amâncio, e a COO da GPTW, Caroline Maffezzolli, que conduziu o momento Crédito: Arisson Marinho

Ambiente de confiança, comunicação e feedback, qualidade de vida e oportunidades de crescimento estão entre as principais características das melhores empresas para se trabalhar na Bahia. Os resultados da 11ª edição da pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work entre as empresas baianas foram divulgados nesta quarta-feira (17), no salão Gabriela do Fera Palace, em Salvador.

O encontro contou com a presença de representantes das 20 empresas ranqueadas e membros de instituições como a Associação Baiana de Recursos Humanos e do CORREIO, parceiro da GPTW desde a primeira edição do ranking.

Ao total foram premiadas as 20 participantes, que obtiveram as notas mais altas de acordo com os critérios do regulamento, sendo cinco delas de pequeno porte, dez de médio porte e outras cinco de grande porte (confira a lista abaixo). Participaram da pesquisa deste ano mais de 50 empresas baianas dos mais variados setores, totalizando 31.616 colaboradores inscritos.

De acordo com a chief operating officer da consultoria GPTW, Caroline Maffezzolli, a adesão à pesquisa cresceu no último ano demonstrando o empenho e investimento das empresas baianas na construção da cultura organizacional.

"Esse ano, notamos um crescimento do número de inscritos, com a presença de setores variados. Isso mostra que as empresas estão interessadas em fortalecer o ambiente de confiança, melhorando a relação entre colaboradores e gestores, além de trazer significado para o trabalho" Caroline Maffezzolli COO GPTW

Durante o evento, a GPTW apresentou os principais dados coletados pela pesquisa deste ano, utilizando os critérios de avaliação do ambiente de trabalho, baseado em credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Entre os pontos mais valorizados pelos colaboradores para permanência das empresas, o levantamento constatou que estão a qualidade de vida e as oportunidades de crescimento. Já a boa comunicação e o feedback foram os aspectos mais presentes entre as melhores empresas para se trabalhar.

O consultor de projetos Great People Consulting, Lucas Meirelles, analisou os principais dados coletados pela pesquisa deste ano Crédito: Alisson Marinho

O presidente da Associação Baiana de Recursos Humanos (ABRH), Vitor Igdal também ressaltou o crescimento do interesse das empresas baianas na participação da pesquisa e no aprimoramento do ambiente corporativo. “O aumento da adesão das empresas ao ranking é fruto da busca por excelência da cultura organizacional. Hoje, as melhores empresas para trabalhar têm setores de RH estratégicos, guardiões da cultura de negócios, que formam lideranças humanizadas e entendem que a saúde organizacional vai além das campanhas sazonais”, avaliou.

O presidente da ABRH, Vitor Igdal, ressaltou o crescimento do interesse das empresas baianas na participação da pesquisa Crédito: Arisson Marinho

O evento de premiação também contou com um painel sobre os desafios da cultura organizacional que reuniu a COO da GPTW, Caroline Maffezzolli, o presidente da empresa de fertilizantes Cibra, Santiago Franco e a gerente regional de RH da Solar Coca-Cola, Luciana Amâncio.

Investindo em pessoas

Parceiro do GPTW há 11 anos, o Jornal CORREIO foi representado na premiação pela gerente Comercial e de Marketing, Luciana Gomes, que reforçou a posição de jornal líder no Nordeste em valorizar o fortalecimento da cultura organizacional. “É uma honra representar o jornal Correio, que ao divulgar o ranking das melhores empresas para trabalhar, contribui para a construção de um mercado de trabalho mais justo e eficiente”, disse. “Parabenizo todas as empresas aqui presentes por sua dedicação e compromisso com a excelência. Continuaremos trabalhando juntos para fazer da Bahia um lugar onde todos possam prosperar em suas carreiras e vidas profissionais”, completou.

A gerente Comercial e de Marketing do Correio, Luciana Gomes, reforçou a parceria com o GPTW e destacou os projetos realizados pelo jornal Crédito: Alisson Marinho

Segundo lugar entre as melhores empresas de pequeno porte para trabalhar na Bahia, a Infleet, plataforma de gestão de frotas, tem investido de forma continuada na gestão humanizada de pessoas. Como resultado, nos últimos 2 anos - e pela segunda edição consecutiva - conquistou um lugar de destaque no ranking. “Temos feito essa construção desde 2022, através da escuta como centro das nossas ações. Apesar de sermos uma empresa de tecnologia, entendemos que a tecnologia é feita por pessoas”, explicou Rebeka Barbosa, head de Pessoas e Cultura da Infleet. “Por isso buscamos utilizar os dados que levantamos com o nosso time para desenvolver os nossos colaboradores, trabalhar o feedback, pois entendemos que essa troca agrega valor e cria um ambiente de confiança”, completou.

A TLD Hub de Segurança e Conectividade, quarta colocada no ranking das pequenas empresas, foi representada na cerimônia pela diretora administrativa e financeira, Eliane Farias, que destacou como a construção de bons resultados nos negócios tem crescido atrelada ao investimento em pessoas. “A TLD sempre teve a preocupação com pessoas no seu DNA e o cuidado com os nossos colaboradores é um dos nossos pilares de sustentação. Participar da pesquisa é uma forma de aferir o impacto das nossas ações no nosso time”, apontou. “O resultado positivo desde a certificação ao ranking é um sinal de que estamos no caminho certo”, acredita.

Confira o ranking 2024

Pequenas empresas

1º - Bom Consórcio

2º - Infleet

3º - Embracon

4º - TLD

5º - Cepedi



Representantes da Bom Consórcio ao lado de Vitor Igdal e Lucas Meirelles Crédito: GPTW 2024

Médias empresas

1º - Supergasbras

2º - Kordsa

3º - Cibra

4º - Viação Águia Branca

5º - Bamin

6º - Laboratório Sabin

7º - Grupo Ergo

8º - J.Macêdo

9º - Qualidados

10º - Sest Senat



Time da Supergasbras ao lado de Aida Souza, Key Account Manager na Great People Consulting, e Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do jornal Correio Crédito: GPTW 2024

Grandes empresas

1º - Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

2º - Solar Coca-Cola

3º - Veracel Celulose

4º - Pan American Silver

5º - Costa do Sauípe - Parques e Resorts